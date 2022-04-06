Fenerbahçe ile Suudi Arabistan kulübü müthiş bir takasın eşiğine gelmiş durumda! Mesut karşılığında Talisca

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin başka bir planı var.
FENERBAHÇE TAKAS PEŞİNDE
F.Bahçe, Al Nassr kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Zira 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında bulunuyor. En yüksek piyasa değeri ise geçtiğimiz yıllarda 28 milyon Euro'yu bulmuştu.