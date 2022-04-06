Fenerbahçe ile Suudi Arabistan kulübü müthiş bir takasın eşiğine gelmiş durumda! Mesut karşılığında Talisca





BAŞKAN KOÇ DA 'TALİSCA' DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı- Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un 9 numarada Vedat Muric, 10 numarada da Anderson Talisca'nın oynamasını çok arzu ettiği ifade ediliyor. Sol ayaklı Brezilyalı 10 numara için Al Nassr'lı yöneticilerle masaya oturmaya hazırlanan Başkan Ali Koç, kadro dışı kalan Mesut Özil'i takas olarak kullanıp bu transferi bitirmeye çalışacak.

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