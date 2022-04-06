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    Fenerbahçe ile Suudi Arabistan kulübü müthiş bir takasın eşiğine gelmiş durumda! Mesut karşılığında Talisca

    Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün Mesut Özil ’i istediğini manşetlerine taşıdı. Fener yönetimi ise Mesut’u Talisca takası ile Al Nassr’a vermek istiyor. Görüşmeler sürüyor.

    Mesut Al Nassr’a Talisca Fener‘e

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin başka bir planı var.



    FENERBAHÇE TAKAS PEŞİNDE
    F.Bahçe, Al Nassr kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı.



    PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
    Zira 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında bulunuyor. En yüksek piyasa değeri ise geçtiğimiz yıllarda 28 milyon Euro'yu bulmuştu.



        BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR AMA...
        Talisca'yı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği biliniyor. Ancak takas avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, daha avantajlı durumda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta ise çok önemli.



        BAŞKAN KOÇ DA 'TALİSCA' DEDİ
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı- Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un 9 numarada Vedat Muric, 10 numarada da Anderson Talisca'nın oynamasını çok arzu ettiği ifade ediliyor. Sol ayaklı Brezilyalı 10 numara için Al Nassr'lı yöneticilerle masaya oturmaya hazırlanan Başkan Ali Koç, kadro dışı kalan Mesut Özil'i takas olarak kullanıp bu transferi bitirmeye çalışacak.

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