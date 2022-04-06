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    Fenerbahçe Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı! 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak

    Fenerbahçe yönetimi, Diego Rossi’nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Uruguaylı kanat oyuncusu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar...

    Rossi ile 4 yıl daha

    Fenerbahçe'de son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Diego Rossi için önemli ve kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi Uruguaylı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. 6 milyon Eurolu'luk opsiyonu kullanma kararı alan Fener yönetimi Diego Rossi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Diego Rossi'nin de yaşanan bu gelişmelerden son derece mutlu olduğu da gelen haberler arasında. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma aldırdığı Diego Rossi, 32 resmi maçta 4 gol, 6 asist yaptı. Özellikle son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki bankolarından birisi olan ve takımın seri galibiyetlerinde de büyük pay sahibi olan Diego Rossi, gelecek yıldaki yapılanmanın da önemli isimlerinden bir tanesi oldu. 24 yaşında ve 1.70 boyunda olan Uruguaylı futbolcunun hücumda sürekli hareket eden tarzı, çabukluğu ve bireysellikten önce takım oyununu ön plana alması da kendisi hakkında olumlu düşüncelerin adeta merkezini oluşturdu.



    ROSSİ 10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
    Diego Rossi, takıma geç katılmış olmasına rağmen çabuk uyum sağladı. 4 gol attı, 6 da asist yaptı. 10 gole direkt katkı yaptı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı! 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
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