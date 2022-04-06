Fenerbahçe Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı! 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe'de son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Diego Rossi için önemli ve kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi Uruguaylı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. 6 milyon Eurolu'luk opsiyonu kullanma kararı alan Fener yönetimi Diego Rossi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Diego Rossi'nin de yaşanan bu gelişmelerden son derece mutlu olduğu da gelen haberler arasında. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma aldırdığı Diego Rossi, 32 resmi maçta 4 gol, 6 asist yaptı. Özellikle son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki bankolarından birisi olan ve takımın seri galibiyetlerinde de büyük pay sahibi olan Diego Rossi, gelecek yıldaki yapılanmanın da önemli isimlerinden bir tanesi oldu. 24 yaşında ve 1.70 boyunda olan Uruguaylı futbolcunun hücumda sürekli hareket eden tarzı, çabukluğu ve bireysellikten önce takım oyununu ön plana alması da kendisi hakkında olumlu düşüncelerin adeta merkezini oluşturdu.