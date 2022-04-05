Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mutlu son için geri sayımda! Trabzonspor özlem duyduğu şampiyonluğa çok yakın

    Bu sezon evinde hiçbir maçı kaybetmeyen Trabzonspor, İstanbul’un 3 büyüğüne karşı mağlup olmayarak tarihi bir başarı elde etti. Fırtına lig şampiyonluğu için gün saymaya başladı.

    Mutlu son için geri sayımda

    Son olarak evinde Beşiktaş ile oynayan ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. İç sahada oynadığı 16 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik alan Trabzonspor söz konusu maçlarda 30 gol atıp sadece 13 gol gördü. Karadeniz Fırtınası bir başarılı istatistiği de İstanbul'un 3 büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yakaladı. Trabzonspor bu rakipleriyle oynadığı 6 karşılaşma da 3 galibiyet 3 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı. Fırtına, ligin son 7 haftasına en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde de girmeyi başardı.



    KUPA FİNALİ OLİMPİYAT'TA
    TFF, 2021-22 sezonu Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
    Haberler Spor Mutlu son için geri sayımda! Trabzonspor özlem duyduğu şampiyonluğa çok yakın
        SON DAKİKA