Mutlu son için geri sayımda! Trabzonspor özlem duyduğu şampiyonluğa çok yakın

Son olarak evinde Beşiktaş ile oynayan ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. İç sahada oynadığı 16 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik alan Trabzonspor söz konusu maçlarda 30 gol atıp sadece 13 gol gördü. Karadeniz Fırtınası bir başarılı istatistiği de İstanbul'un 3 büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yakaladı. Trabzonspor bu rakipleriyle oynadığı 6 karşılaşma da 3 galibiyet 3 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı. Fırtına, ligin son 7 haftasına en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde de girmeyi başardı.