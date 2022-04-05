İspanyol basını Real Betis’in Cicaldau’yu transfer etmek istediğini yazdı





EFSANE MOTİVASYON!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine özel bir motivasyonla hazırlanacak. Alex, Lugano ve Van Hooijdonk gibi efsane futbolcular hazırladıkları özel bir CD ile oyuncuları kritik derbi öncesi motive edecek... Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sonunda Kadıköy'de konuk edeceği Galatasaray'ı devirmeyi kafasına koymuş durumda. Yönetimin özel bir önem verdiği bu maça teknik direktör İsmail Kartal da bazı dokunuşlarda bulunacak. Alex de Souza, Diego Lugano, Pierre Van Hooijdonk gibi yıldızlar özel olarak hazırladıkları CD ile Galatasaray derbisinin önemini anlatacak. CD'de yer alan efsane maçlar ve sözlerle futbolcuların derbiyi önceden yaşamaları hedefleniyor. Fenerli futbolcuların bu şekilde Galatasaray derbisine daha farklı ve daha istekli hazırlanmaları sağlanacak... Amaç sahaya çıkıldığında futbolcuların potansiyel hırsının yüzde yüzünü kullanacak duruma gelmesi. Bunun dışında Fenerbahçe yönetiminin özel prim için hazırlık yaptığı da gelen haberler arasında. Prim miktarının yüksek olacağı ve perşembe gününden önce futbolculara açıklanacağı da ifade ediliyor.