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    İspanyol basını Real Betis’in Cicaldau’yu transfer etmek istediğini yazdı

    İspanyol basını, Real Betis’in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini’nin Cicaldau’yu takımda görmek istediğini yazdı. Betis yönetimi, Rumen yıldızın fiyatını öğrenmek için Aslan’ın kapısını çalacak. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Cıcaldau’ya Betis kancası

    Galatasaraylı oyuncuların Barcelona karşısındaki performansı alkış alırken bazı yıldızlar da Avrupa devleri tarafından izlendi. Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı.



    DURSUN ÖZBEK: ADAY DEĞİLİM
    Galatasaray 30 Nisan'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Dursun Özbek, "Olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını dilerim" dedi.



    ROSSİ'NİN KALMA İHTİMALİ ARTIYOR
    Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli bir rol üstlenen Diego Rossi için Fenerbahçe'nin opsiyon hakkını kullanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bildirildi. Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.



        TOTTENHAM-NAPOLİ-LAZİO YILDIZLAR İÇİN GELİYOR
        Fenerbahçe'nin yıldızlarına her geçen gün daha fazla talip gelmeye başladı. Pazar günü Kadıköy'e Galatasaray ile oynanacak derbi maçta Tottenham, Napoli ve Lazio kulüplerinin temsilci göndereceği öğrenildi. Derbi maçı izlemeye gelecek kulüp sayısının da daha artmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor. İzlenecek Fenerbahçeli oyuncuların ise Kim Min Jae, Miguel Crespo ve Miha Zajc olduğu öğrenildi. Son haftalarda ciddi çıkış kakalayan Zajc ile Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma planlarını yaptığı 2023'te sona erecek sözleşmesini 2025'e kadar uzatmanın peşinde olduğu da gelen haberler arasında.



        EFSANE MOTİVASYON!
        Fenerbahçe, Galatasaray derbisine özel bir motivasyonla hazırlanacak. Alex, Lugano ve Van Hooijdonk gibi efsane futbolcular hazırladıkları özel bir CD ile oyuncuları kritik derbi öncesi motive edecek... Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sonunda Kadıköy'de konuk edeceği Galatasaray'ı devirmeyi kafasına koymuş durumda. Yönetimin özel bir önem verdiği bu maça teknik direktör İsmail Kartal da bazı dokunuşlarda bulunacak. Alex de Souza, Diego Lugano, Pierre Van Hooijdonk gibi yıldızlar özel olarak hazırladıkları CD ile Galatasaray derbisinin önemini anlatacak. CD'de yer alan efsane maçlar ve sözlerle futbolcuların derbiyi önceden yaşamaları hedefleniyor. Fenerli futbolcuların bu şekilde Galatasaray derbisine daha farklı ve daha istekli hazırlanmaları sağlanacak... Amaç sahaya çıkıldığında futbolcuların potansiyel hırsının yüzde yüzünü kullanacak duruma gelmesi. Bunun dışında Fenerbahçe yönetiminin özel prim için hazırlık yaptığı da gelen haberler arasında. Prim miktarının yüksek olacağı ve perşembe gününden önce futbolculara açıklanacağı da ifade ediliyor.



        BAŞAKŞEHİR 3 PUANI HATIRLADI!
        İstanbul ekibi, ligin dibinde yer alan Yen i Malatyaspor'u Aleksic'in golüyle devirdi. Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı... İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 26. dakikada Aleksic kaydetti. Karşılaşmanın 10. dakikasında Başakşehirli Okaka'nın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir 72 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. 22 Ocak'taki Göztepe maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu kadroda kendisine yer buldu. Medipol Başakşehir bu hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak... Yeni Malatyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.



            HATAY'DA SESSİZ GECE
            Hatay ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Konuk ekip Adana Demirspor 90 dakika boyunca sayısız gol fırsatından yararlanamadı. İki takımın kalecisi de gösterdikleri performansla ayakta alkışlandı. Hatayspor bu hafta Antalya'ya gidecek. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ise evinde düşme hattındaki Altay'ı ağırlayacak.



            MARSİLYA CENGİZ'İN OPSİYONUNU KULLANIYOR
            Fransa ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor... İtalyan basını, Marsilya'nın Cengiz'in satın ala opsiyonu kullanmak için kulübü Roma ile görüşmelere başladığını belirtti. Fransız kulübünün milli yıldızla 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Milli Takımımız'ın yıldız ismi, bu sezon 32 maçta 9 gol ve 3 asist ile oynadı.



            FENERBAHÇE BEKO GALİBİYETİ ERTELEMEDİ!
            THY Euroleague erteleme maçında Fenerbahçe Beko evinde Alman temsilcisi Bayern Münih'i 81-76 yendi. Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle Euroleague'de 6 maç sonra kazandı. Fenerbahçe'de Pierria Henry 22, Jan Vesely ise 21 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular. Bayern Münih'te Augustine Rubit 17 sayı üretmesine rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.



                FİNAL-4 HEYECANI BUGÜN START ALIYOR!
                FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finaller bugün başlıyor. Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda düzenlenecek organizasyonda saat 18.00' de Mersin-Umana Reyer, saat 21.00'de Galatasaray-Tango Bourges ile karşılaşacak. Maçlardan galibiyetle ayrılan takımlar 7 Nisan Perşembe günü şampiyonluk maçına çıkacak.



                A MİLLİ TAKIM'DA ENE DÖNEMİ SONA ERDİ
                Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon yaptığı açıklamada, "2020 yılından bu yana Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.



                KADRO SİLBAŞTAN!
                Beşiktaş derbisinde Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezalı duruma düştü. Gaziantep'e karşı Hamsik ve Dorukhan ortaya geçecek. Peres sağda başlayacak. Forvette Cornelius görev yapacak.



                    BEŞİKTAŞ'TAN TEKRAR BAŞVURUSU
                    Siyah-Beyazlılar, derbide kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye tekrar başvurusu yaptı. Beşiktaş, Trabzonspor'la oynadıkları karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Derbinin 47. dakikasında yaşanan pozisyonda Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın topu elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermiş, Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu olmuştu.



                    KARTAL'A DURMAK YASAK
                    Yaptırdığı ağır idmanlarla adından söz ettiren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael hız kesmiyor. Kartal, Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün ara vermeden başladı.

                    TEKVANDODA 14 MADALYA KAZANDIK
                    Tekvando Milli Takımı, İspanya Açık Turnuvası'nda 7'si altın olmak üzere 14 madalya kazandı. İspanya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatlarına puan veren turnuva'ya 79 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Organizasyonda 23 sporcu ile temsil edilen Türkiye 7 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

                    İDDAA'YA GÖRE DERBİNİN FAVORİSİ FENERBAHÇE
                    İddaa pazar gecesi Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.86 veren iddaa, Galatasaray'ın galibiyetine 3.30 oranını verdi. İddaa yine beraberliğe de 3.30 oranını belirledi.

                    O GÜNÜN ACISI GEÇMEDİ
                    2015 yılında yapılan silahlı saldırıda takımın başında olan İsmail Kartal, ''Şampiyonluk bizim elimizden alınıp başka bir ele mi verildi? O gün yapılanların acısını hâlâ F.Bahçe çekiyor" dedi.

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                    Haberler Spor İspanyol basını Real Betis’in Cicaldau’yu transfer etmek istediğini yazdı
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