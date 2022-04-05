İspanyol basını Real Betis’in Cicaldau’yu transfer etmek istediğini yazdı

Galatasaraylı oyuncuların Barcelona karşısındaki performansı alkış alırken bazı yıldızlar da Avrupa devleri tarafından izlendi. Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı.
DURSUN ÖZBEK: ADAY DEĞİLİM
Galatasaray 30 Nisan'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Dursun Özbek, "Olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını dilerim" dedi.
ROSSİ'NİN KALMA İHTİMALİ ARTIYOR
Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli bir rol üstlenen Diego Rossi için Fenerbahçe'nin opsiyon hakkını kullanma ihtimalinin her geçen gün arttığı bildirildi. Rossi'nin 6 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Bu rakamı Fenerbahçe ödediği taktirde Diego Rossi'nin sözleşmesi 3 yıl uzamış olacak. Ancak yönetimin son bir pazarlık yapacağı da gelen haberler arasında.