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    • Spor
    • 03.04.2022 08:03
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    • 03.04.2022 08:03
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    Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11'leri...

    Süper Lig’de 31’inci haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Trabzon Beşiktaş arasında oynanacak. Futbolseverler maç hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Dev müsabaka öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. Peki Trabzon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Trabzon Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI verilecek? İşte maça dair bilgiler...

    Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11’leri...

    Trabzonspor Beşiktaş maçına az bir süre kaldı. Dev müsaba için heyecanlı bekleyiş devam ederken sporseverler maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya koyuldu. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11'leri ve diğer merak edilenler...

    TRANBZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

    Trabzonspor Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü tarihinde saat 20.30'da oynanacak.

    TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Vida, Welinton, Rıdvan, Rosier, Souza, Can, Teixeira, Larin, N'Koudou, Batshuayi

    TRANBZON BEŞİKTAŞ CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Trabzonspor Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

    TS BJK MAÇ BİLET FİYATLARI

    Trabzonspor Yönetimi, geçtiğimiz gün Beşiktaş'la oynanacak karşılaşmanın biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satışa sundu. Dev maçın biletleri sadece 10 dakika içerisinde tükendi. TS BJK maç bilet fiyatları şu şekilde...

    Vip Platinum Price: ₺3.250,00

    Vip Gold Price: ₺2.500,00

    Vip Silver Price: ₺1.750,00

    Batı Price: ₺750,00

    Doğu Price: ₺650,00

    Fırtına Price: ₺450,00

    Kuzey - Güney Kale Arkası Price: ₺350,00

    Misafir Takım Price: ₺350,00
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    Haberler Spor Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? TS BJK maçı hangi kanalda CANLI verilecek? Muhtemel 11'leri...
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