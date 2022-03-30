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    • 30.03.2022 16:38
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    • 30.03.2022 16:38
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi bir elmas gibi parlıyor! Genç yıldız muradına erdi

    Fenerbahçe'de son dönemde yakaladığı çıkış ile ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olmayı başaran Diego Rossi, Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez Uruguay A Milli Takım forması ile sahada yer aldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber| Diego Rossi bir elmas gibi parlıyor!

    Fenerbahçeli Diego Rossi'nin yükselişi devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, son dönemde Fenerbahçe forması altında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti.

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldikten sonra kısa bir süre bocalayan ancak kendisini çabuk toparlayan Uruguaylı futbolcu, bazı Brezilya kulüplerinin de transfer listesine girmiş ancak Sarı-Lacivertliler Rossi'nin takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

    Ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Peru ve Şili maçlarının aday kadrosuna davet edilen Diego Rossi, bu sabaha karşı Şili ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

        Şili karşısında ilk 11'de şans bulan ve 75 dakika sahada kalan Rossi, böylelikle Uruguay A Milli Takımı formasını ilk kez terletmiş oldu ve kendisi adına önemli bir başarıya imza attı. Rossi'nin 75 dakika görev yaptığı maçı Uruguay 2-0 kazandı. Fenerbahçeli Rossi, karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.

        Dünya Kupası vizesi alan Uruguay Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştıran 23 yaşındaki Rossi, her geçen gün performansını biraz daha artırırken, Fenerbahçe'nin ise Uruguaylı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

        Rossi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıklayan Fenerbahçe, yayınladığı faaliyet raporunda ise oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuş, ardından ise bu 4 yılın 1+3 şeklinde opsiyonlu olduğu ifade edilmişti.

        Öte yandan Uruguay'ın Şili ile oynadığı maçta Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Uruguay'ın yedek kulübesinde bekledi.
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        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi bir elmas gibi parlıyor! Genç yıldız muradına erdi
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