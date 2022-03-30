Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi bir elmas gibi parlıyor! Genç yıldız muradına erdi

Fenerbahçeli Diego Rossi'nin yükselişi devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, son dönemde Fenerbahçe forması altında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldikten sonra kısa bir süre bocalayan ancak kendisini çabuk toparlayan Uruguaylı futbolcu, bazı Brezilya kulüplerinin de transfer listesine girmiş ancak Sarı-Lacivertliler Rossi'nin takımdan ayrılmasına izin vermemişti.
Ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Peru ve Şili maçlarının aday kadrosuna davet edilen Diego Rossi, bu sabaha karşı Şili ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.