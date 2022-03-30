Son dakika Fenerbahçe haberleri... Diego Rossi bir elmas gibi parlıyor! Genç yıldız muradına erdi

Şili karşısında ilk 11'de şans bulan ve 75 dakika sahada kalan Rossi, böylelikle Uruguay A Milli Takımı formasını ilk kez terletmiş oldu ve kendisi adına önemli bir başarıya imza attı. Rossi'nin 75 dakika görev yaptığı maçı Uruguay 2-0 kazandı. Fenerbahçeli Rossi, karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.