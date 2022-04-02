📺Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ⚽Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek ve kritik mücadeleyi yakından takip etmek isteyen taraftarlar detayları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
📺GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'İ
GALATASARAY: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CİCALDAU, EMRE KILINÇ, KEREM, GOMİS
KARAGÜMRÜK: VİVİANO, SALİH, BİRASCHİ, BALKOVEC, CANER, LEVENT, BİSTROVİC, EMRE MOR, JİMMY, KARAMOH, PESİC