Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.04.2022 16:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 16:08
    ABONE OL

    📺Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ⚽Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

    Futbol severler tarafından Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sarı kırmızılılar yeni bir mücadele ile izleyici karşısına çıkacak ve taraftarlar karşılaşmayla ilgili bilgileri merak ediyor. Kritik öneme sahip olan Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için muhtemel 11 kadrosu da açıklandı, internet üzerinden izlemek isteyenlerin araştırdığı bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📺Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

    📺Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ⚽Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek ve kritik mücadeleyi yakından takip etmek isteyen taraftarlar detayları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    📺GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'İ

    GALATASARAY: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CİCALDAU, EMRE KILINÇ, KEREM, GOMİS

    KARAGÜMRÜK: VİVİANO, SALİH, BİRASCHİ, BALKOVEC, CANER, LEVENT, BİSTROVİC, EMRE MOR, JİMMY, KARAMOH, PESİC

        RAHATLAMAK İSTİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.

        CİMBOM'DA 3 EKSIK VAR

        G.Saray bugünkü Fatih Karagümrük randevusunda 3 oyuncudan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent hücumun en ucunda Bafetimbi Gomis'e şans tanıyacak. Feghouli'nin yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Karantinası biten Sacha Boey de büyük ihtimalle kulübede yer alacak.

        BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

        Havaların düzelmesi bugünkü Fatih Karagümrük maçına olumlu yansıyacak. Galatasaray'ın Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerden 42 bini tükendi. Bu rakamın maç günü en az 45 bin olması bekleniyor. Galatasaray bugün çok büyük bir taraftar gücünü arkasına alarak oynayacak.

        GÖZLER YİNE KEREM'DE

        Aslan'ın bu sezon saha içindeki tek kazanımı olan Kerem Aktürkoğlu bugün yine Karagümrük karşısında takımın en önemli kozu. Cimbom akınlarını daha çok Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı sol kanattan yapacak. 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Süper Lig'de fileleri 8 defa kaydetti. 3 de asisti bulunuyor.

        MUSLERA-EMRE SINIRDA

        Aslan'da sarı tehlike devam ediyor. Fernando Muslera ve Emre Kılınç sarı kart sınırında yer alıyorlar. İki futbolunun da bugün Karagümrük'e karşı ilk 11'de başlama ihtimali yüksek görülüyor. Teknik direktör Torrent iki futbolcuyu da gereksiz karı karta karşılık uyardı. Muslera ve Emre Kılınç kart görmeleri halide cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Spor 📺Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ⚽Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
            SON DAKİKA