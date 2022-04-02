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    • Spor
    • 02.04.2022 15:51
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    • 02.04.2022 15:51
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    Altay - Antalyaspor CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Altay ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Antalyaspor namağlup serisini sürdürmek istiyor. Altay ise küme düşme potasından kurtulmak istiyor. Maçın anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Altay - Antalyaspor CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de 31. hafta maçında Altay'la Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor, puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Düşme potasında bulunan ve artık ligde kalması mucizelere kalan Altay ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arıyor.

    Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11
    Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Kazımcan, Thaciano, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Ghacha, Ndao, Wright, Adriano

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