Altay - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 31. hafta maçında Altay'la Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor, puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Düşme potasında bulunan ve artık ligde kalması mucizelere kalan Altay ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arıyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Kazımcan, Thaciano, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Ghacha, Ndao, Wright, Adriano