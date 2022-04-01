Minderin sultanları göğsümüzü kabarttı! Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 2 altın, 1 bronz madalya kazandık

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçilerimiz 2 altın ve 1 bronz madalya olmak üzere 3 madalya kazandı. Dün ilk olarak 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.
76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, final mücadelesinde Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı. Yasemin böylelikle kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin Adar, şampiyonluk sonrası hedefinin 2024'te Olimpiyat madalyası olduğunu aktardı. 55 kiloda Bediha Gün de üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı. Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.