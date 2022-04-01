Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Minderin sultanları göğsümüzü kabarttı! Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 2 altın, 1 bronz madalya kazandık

    Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. 5. kez bu başarıyı tekrarladı. 50 kiloda ise Evin Demirhan Yavuz, şampiyonluğa ulaştı. 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, bronz madalya aldı.

    Minderin sultanları

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçilerimiz 2 altın ve 1 bronz madalya olmak üzere 3 madalya kazandı. Dün ilk olarak 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.



    76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, final mücadelesinde EstonyaEpp Maee'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı. Yasemin böylelikle kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin Adar, şampiyonluk sonrası hedefinin 2024'te Olimpiyat madalyası olduğunu aktardı. 55 kiloda Bediha Gün de üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı. Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İGA’daki birikimimizi dünyaya taşıyacağız
    Haberler Spor Minderin sultanları göğsümüzü kabarttı! Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 2 altın, 1 bronz madalya kazandık
        SON DAKİKA