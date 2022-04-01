Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni isim: Rudi Garcia

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ünlü teknik direktör için Fenerbahçe'nin de istekli olduğunu belirtti. Yunan gazeteci, AEK'nın Rudi Garcia'ya teklifte bulunduğunu adaylar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti.