Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni isim: Rudi Garcia

Fenerbahçe yeni sezon planlaması için startı verirken başkan Ali Koç'un ünlü teknik adamlarla temas halinde olduğu iddia edildi…
Sarı-Lacivertliler'de teknik direktörlük için şimdiye kadar Jorge Jesus, Joachim Löw ve Roberto Mancini'nin isimleri geçti.
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ünlü teknik direktör için Fenerbahçe'nin de istekli olduğunu belirtti. Yunan gazeteci, AEK'nın Rudi Garcia'ya teklifte bulunduğunu adaylar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti.