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    • 01.04.2022 11:09
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    • 01.04.2022 11:19
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    Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni isim: Rudi Garcia

    Fenerbahçe yeni sezon planlaması için startı verirken başkan Ali Koç’un ünlü teknik adamlarla temas halinde olduğu iddia edildi… Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos Rudi Garcia ismini ortaya attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’ye Fransız teknik direktör

    Fenerbahçe yeni sezon planlaması için startı verirken başkan Ali Koç'un ünlü teknik adamlarla temas halinde olduğu iddia edildi…

    Sarı-Lacivertliler'de teknik direktörlük için şimdiye kadar Jorge Jesus, Joachim Löw ve Roberto Mancini'nin isimleri geçti.

    Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ünlü teknik direktör için Fenerbahçe'nin de istekli olduğunu belirtti. Yunan gazeteci, AEK'nın Rudi Garcia'ya teklifte bulunduğunu adaylar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğunu belirtti.

        58 yaşındaki teknik direktör son olarak Fransız ekibi Lyon'u çalıştırdı. Fransız ekibinden geçen yıl mayıs ayında ayrıldı. Lyon'da 78 maçta 1.88 puan ortalaması tutturdu. Garcia'nın çalıştırdığı takımlar arasında Roma, Marsilya, Lille, Le Mans, Dijon ve Saint etienne de yer alıyor.

        4-3-3 sistemini benimseyen Rudi Garcia'nın kariyerinde bir Fransız şampiyonluğu ve bir de Fransa Kupası şampiyonluğu yer alıyor.

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