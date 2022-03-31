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    • Spor
    • 31.03.2022 19:12
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    • 31.03.2022 19:14
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    İngiltere Premier Lig'de flaş karar! Gelecek sezon başlıyor: 5 oyuncu değişikliği...

    Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezondan itibaren her maçta beş oyuncu değişikliği yapabilecek. 4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.

    Premier Lig’de ’5 oyuncu’ kararı

    İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezondan itibaren her maçta beş oyuncu değişikliği yapabilecek.

    3 FARKLI ZAMAN VE DEVRE ARASI
    Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün alınan karar doğrultusunda, oyuncu değişiklikleri, bir maç sırasında 3 faklı zamanda ve devre arasında yapılabilecek, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabilecek.

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa futbolunda Mayıs 2020'de beş oyuncu değiştirme hakkı getirilmişti. Geçen sezondan itibaren İngiltere Premier Lig, tekrar 3 oyuncu değişikliği kuralını uygulamaya başladı.

    Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

    TEST KARARI
    4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig'de flaş karar! Gelecek sezon başlıyor: 5 oyuncu değişikliği...
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