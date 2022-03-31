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    • 31.03.2022 16:52
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    Galatasaray'da Sacha Boey klasiği! 8 ayda dikkat çeken istatistik

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve milli arada ülkesi Fransa'ya giden Sacha Boey'in dönüşte yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. 8 aydır sarı-kırmızılı formayı giyen Boey'in kaçırdığı maç sayısı 24'e çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da Sacha Boey klasiği

    Milli Takım arasında verilen izinde Fransa'ya giden GalatasaraySacha Boey'in Covid-19'a yakalandığı ve cumartesi günü Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında transfer ettiği Kamerunlu sağ bekin kaçırdığı maç sayısı ise 8 ayda 24'e çıktı.

    Galatasaray'da bir Sacha Boey klasiği... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer ettiği ve sakatlıklar ile hastalık sebebiyle yeterli verimi alamadığı Boey'in milli takım arasında verilen izinde gittiği Fransa dönüşü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

    Covid-19 sebebiyle Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Sacha Boey'in sakatlıklar ve hastalık sebebiyle birçok maçı kaçırması tepki çekti.

        Ağustos ayından bu yana Galatasaray'da önümüzdeki Karagümrük maçı dahil 18 maçı kaçırmış olacak olan Sacha Boey, takımını Avrupa'da 5, kupada ise 1 maçta yalnız bıraktı. 8 aylık Galatasaray kariyerinde toplamda 26 maç kaçırdı.

        Galatasaray'da bir türlü istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen 23 yaşındaki Boey'in kaçırdığı 26 maça karşılık sahada yer aldığı maç sayısı ise sadece 15'te kaldı. Kamerunlu sağ bek bu sezon 4 maçta ise kulübede yer aldı.

        Uzun süreli sakatlığı sonrası teknik direktör Domenec Torrent'in de umudunu kestiği Sacha Boey, sağ bekteki yerini sağlığına kavuşan Omar Elabdelloui'ye kaptırmaktan kurtulamamıştı.

            Galatasaray'ın Süper Lig'de milli ara öncesi oynadığı son maç olan Gaziantep FK karşısında da Omar'ın yokluğunda hastalığı sebebiyle yer alamayan Sacha Boey'in kaçırdığı maç sayısının fazlalığı taraftarı da isyan ettirmişti. Gaziantep maçında Omer ve Boey'in yokluğunda sağ bekte Semih Kaya forma giymiş ve Galatasaray bu bölgede büyük bir sıkıntı yaşayıp, maçı da 3-1 kaybetmişti.

            Karagümrük maçında yine takımdaki yerini alamayacak olan Sacha Boey, Galatasaray'a sezon başında Fransız ekibi Rennes'ten 1 milyon 150 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.

            *Sacha Boey'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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