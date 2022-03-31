Galatasaray'da Sacha Boey klasiği! 8 ayda dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın Süper Lig'de milli ara öncesi oynadığı son maç olan Gaziantep FK karşısında da Omar'ın yokluğunda hastalığı sebebiyle yer alamayan Sacha Boey'in kaçırdığı maç sayısının fazlalığı taraftarı da isyan ettirmişti. Gaziantep maçında Omer ve Boey'in yokluğunda sağ bekte Semih Kaya forma giymiş ve Galatasaray bu bölgede büyük bir sıkıntı yaşayıp, maçı da 3-1 kaybetmişti.