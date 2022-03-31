Galatasaray'da Sacha Boey klasiği! 8 ayda dikkat çeken istatistik

Milli Takım arasında verilen izinde Fransa'ya giden Galatasaraylı Sacha Boey'in Covid-19'a yakalandığı ve cumartesi günü Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında transfer ettiği Kamerunlu sağ bekin kaçırdığı maç sayısı ise 8 ayda 24'e çıktı.
Galatasaray'da bir Sacha Boey klasiği... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer ettiği ve sakatlıklar ile hastalık sebebiyle yeterli verimi alamadığı Boey'in milli takım arasında verilen izinde gittiği Fransa dönüşü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.
Covid-19 sebebiyle Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Sacha Boey'in sakatlıklar ve hastalık sebebiyle birçok maçı kaçırması tepki çekti.