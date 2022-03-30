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    • Spor
    • 30.03.2022 11:44
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    • 30.03.2022 11:44
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    Özel Haber I Beşiktaş, Serdar Saatçı için yoğun mesaide!

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah-Beyazlılar, Serdar Saatçı’nın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayamadı. İtalyan ve Fransız ekiplerinin radarında olan 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçildi.

    Onur Koçhan
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    Özel Haber I Beşiktaş, Serdar Saatçı için yoğun mesaide!

    İtalya Ligi'nden Bologna ve Fransa Ligi'nden Rennes'in transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için menajerler devreye girdi. İki kulübün temsilcilerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği, görüşmelerin sezon sonuna ertelendiği belirtildi.

    Beşiktaş, büyük potansiyel olarak gördüğü Serdar ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak taraflar parasal konularda anlaşamadığı için görüşmeler şimdilik tıkandı. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Serdar Saatçı ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

    Bu sezon 11 maçta forma giyen Serdar Saatçı, 2020 yılından beri A takımda forma giyiyor.
        Kara Tahta başlıyor
        Haberler Spor Özel Haber I Beşiktaş, Serdar Saatçı için yoğun mesaide!
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