Özel Haber I Beşiktaş, Serdar Saatçı için yoğun mesaide!

Beşiktaş, büyük potansiyel olarak gördüğü Serdar ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak taraflar parasal konularda anlaşamadığı için görüşmeler şimdilik tıkandı. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Serdar Saatçı ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.