25 dakikada bir gol atıyor! Milli Takım'da Serdar Dursun imzası

Fenerbahçe'ye sezon başında Darmstadt'tan bedelsiz olarak transfer edilen golcü futbolcu son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de son olarak 26. haftadaki Hatayspor maçında filelerini havalandıran Serdar Dursun, Milli Takım'da ise süre aldığı dakikalarda yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor.