25 dakikada bir gol atıyor! Milli Takım'da Serdar Dursun imzası

Fenerbahçe'ye sezon başında Darmstadt'tan bedelsiz olarak transfer edilen golcü futbolcu son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de son olarak 26. haftadaki Hatayspor maçında filelerini havalandıran Serdar Dursun, Milli Takım'da ise süre aldığı dakikalarda yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor.
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yedek kulübesinde oturttuğu Serdar Dursun 4 maçlık kariyerinde 3 gole imza atarak önemli bir istatistiğe imza attı. Ay-Yıldızlı formayla toplamda 75 dakikada 3 gol atan tecrübeli oyuncu 25 dakikada bir fileleri havalandırıyor.
Serdar Dursun, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ve Cebelitarık filelerini havalandırdıktan sonra dün de İtalya'yı boş geçmedi. 27 dakika sahada kalan Serdar'ın son dakikalardaki müthiş kafa vuruşunda ise Donnarumma gole izin vermedi.