Galatasaray’ın Efsane Başkanı Faruk Süren, Burak Elmas’ın ibra edilmemesini TAKVİM’e değerlendirdi

Burak Elmas'ın kayınpederi olan Galatasaray'ın efsane Başkanı Faruk Süren yaşanan gelişmeleri TAKVİM'e değerlendirdi. Spor Müdürümüz Tunç Özgen'e konuşan Süren, "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor" dedi.Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin üzüntü verici olduğunu söyleyen Süren, şunları kaydetti: "Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş, yüzmeye gitmemiş, kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da… Bazı şeyleri istismar ediyorlar" ifadesini kullandı. 6 ay içinde Burak Elmas'ın bazı konularda hatalar yaptığını belirten Süren "Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır… Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı… Bunlar da ben de hemfikirim. Ama Başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor. Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konulularında çok büyük işler başardı.