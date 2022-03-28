Fırtına'yı sakatlıklarda durduramıyor! Önemli oyuncularından yararlanamamasına rağmen 15 puan fark attı

Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Ancak buna rağmen rakiplerine büyük fark attı. Bordo-Mavililer'de Gervinho, Edgar le ve Vitor Hugo sezonu kapattı. Trondsen 23, Koita 18, Dorukhan 15, Hamsik 14, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşı 4 ve Bakasetas 3 maç oynamadı... Son olarak Ahmetcan Kaplan milli takımda sakatlandı. Genç stoperin Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak...
DUBAİ'DE TEDAVİ GÖRDÜ!
Gervinho Dubai'de özel bir sağlık kuruluşu ile birlikte rehabilitasyon sürecine girdi. Saha çalışmaları için geri sayıma geçti.
U19 İLE KARŞILAŞTILAR
Süper Lig'de milli ara sonrası evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. A takımın 2-0 kazandığı maçta Abdullah Avcı, genç oyuncularını yakından izledi.
VALERİEN ISMAEL GAZA BASTI
Fransız hocanın sert idmanları oyunculara gerekli mesajı verdi. Beşiktaş dünü izinli geçirirken önceki gün yapılan idman da sadece 1 saat sürmüştü. U19 takımının maçını izlemek için A Takım antrenmanını kısa tutan Valerien Ismael'in çalışma metotları futbolcuları bir hayli terletmeye başladı. Henüz iki idmana çıkmasına rağmen takıma bu dönemin sert geçeceğinin mesajlarını veren Fransız teknik adam, düz koşu ya da temposuz pas çalışmalarını kullanmayı sevmediğini gösterdi. Fizik-kondisyon yetersizliğini tespit eden 46 yaşındaki çalıştırıcının bir an önce bu durumu iyileştirmek istediği belirtildi. Futbolcularıyla sürekli diyalog halinde olması takımı fazlasıyla etkiledi.