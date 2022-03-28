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    Fırtına'yı sakatlıklarda durduramıyor! Önemli oyuncularından yararlanamamasına rağmen 15 puan fark attı

    Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor önemli oyuncularından yararlanamasa da en yakın rakibine 15 puan fark attı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sakatlık da durduramıyor!

    Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Ancak buna rağmen rakiplerine büyük fark attı. Bordo-Mavililer'de Gervinho, Edgar le ve Vitor Hugo sezonu kapattı. Trondsen 23, Koita 18, Dorukhan 15, Hamsik 14, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşı 4 ve Bakasetas 3 maç oynamadı... Son olarak Ahmetcan Kaplan milli takımda sakatlandı. Genç stoperin Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak...

    DUBAİ'DE TEDAVİ GÖRDÜ!
    Gervinho Dubai'de özel bir sağlık kuruluşu ile birlikte rehabilitasyon sürecine girdi. Saha çalışmaları için geri sayıma geçti.



    U19 İLE KARŞILAŞTILAR
    Süper Lig'de milli ara sonrası evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. A takımın 2-0 kazandığı maçta Abdullah Avcı, genç oyuncularını yakından izledi.



    VALERİEN ISMAEL GAZA BASTI
    Fransız hocanın sert idmanları oyunculara gerekli mesajı verdi. Beşiktaş dünü izinli geçirirken önceki gün yapılan idman da sadece 1 saat sürmüştü. U19 takımının maçını izlemek için A Takım antrenmanını kısa tutan Valerien Ismael'in çalışma metotları futbolcuları bir hayli terletmeye başladı. Henüz iki idmana çıkmasına rağmen takıma bu dönemin sert geçeceğinin mesajlarını veren Fransız teknik adam, düz koşu ya da temposuz pas çalışmalarını kullanmayı sevmediğini gösterdi. Fizik-kondisyon yetersizliğini tespit eden 46 yaşındaki çalıştırıcının bir an önce bu durumu iyileştirmek istediği belirtildi. Futbolcularıyla sürekli diyalog halinde olması takımı fazlasıyla etkiledi.



        FENER'E FERDİ MÜJDESİ
        Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Fenerbahçe'de günün ilk antrenmanınnda futbolcular core ve denge çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise Sarı-Lacivertli takım sahada çalıştı. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışma yaptı.



        TFF KULÜPLERLE BİR ARAYA GELİYOR
        TFF ile Kulüpler Birliği 4 Nisan'da yapılacak görüşmede futbol gündeminde yer alan konularla yayın ihalesi ve hakemlerin son durumunu değerlendirecek. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Nisan'da bir araya gelecek. Bu görüşmede, futbol gündeminde yer alan konularla yayın ihalesi ve hakemlerin son durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. TFF Tahkim Kurulu önceki gün listeden çıkartılan hakemleri görevlerine iade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin görüşlerine tek tek başvuracağı ve akabinde bir yol haritası oluşturacağı ifade ediliyor. TFF ayrıca yayın ihalesinde son durumu da kulüplerin bilgisine sunacak. Kulüpler Birliği üyelerinin ve TFF'nin özellikle hakem konusunda nasıl bir irade ortayla koyacağı merak konusu.



        GALATASARAY KARTAL'I DEPLASMANDA YIKTI
        ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'I deplasmanda 74-62 yendi. Beşiktaş karşılaşmada ilk yarıyı 38-28 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda daha etkili oynayan Galatasaray, maçı 8 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Afyon Bld: 105-77, A.Efes-Aliağa Petkim: 97- 83, P.Karşıyaka-Fenerbahçe: 74-72.



            ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER REKORU GELDİ
            NBA'de Houston'ın Portland'ı 115- 98 yendiği maçta 27 sayı atan A-l peren Şengün kariyer rekoru kırdı. NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 115-98 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 27 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Trail Blazers cephesinde Trendon Watford 15 sayı, 10 ribaunt, Drew Eubanks de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Diğer sonuçlar: New Orleans Pelicans- San Antonio Spurs: 103-107, Orlando Magic-Sacramento Kings: 110-114 (Uzatmada), Toronto Raptors-Indiana Pacers: 131-91, Memphis Grizzlies- Milwaukee Bucks: 127-102, Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 94-98, Miami Heat-Brooklyn Nets: 95-110, Denver Nuggets- Oklahoma City Thunder: 113-107.



            GÖZTEPE MENEMEN'İ İKİ GOLLE MAĞLUP ETTİ
            Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Nasa- Doge Menemenspor'u 2-0 yendi. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Göztepe, 7. dakikada Makana Baku ve 45. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Maçın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı.



            YUMRUKLAR KONUŞTU 18 KIRMIZI KART ÇIKTI
            Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta 18 kırmızı kart gösterildi. Fırat Üniversitesi'nden 6 futbolcu, 1 yönetici; Bismil 1936 Gençlik'ten de 10 futbolcu, 1 yöneticiye kırmızı kart çıktı.



                F1 S.ARABİSTAN GP'SİNİ VERSTAPPEN KAZANDI
                Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışı ilk sırada bitiren Verstappen ise bu sene ilk, kariyerinde ise 21. kez Formula 1'de kazandı. Sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, 10 Nisan'da yapılacak.



                TOPRAK RAZGATLIOĞLU KALDIĞI YERDEN DEVAM
                Geçen yılın dünya superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezon öncesi Barselona'da gerçekleştirilen testlerde en hızlı tur süresini yaptı. Yeni motor numarası "1" ile pistte 133 tur atan başarılı sporcu, 1.40.571'lik derecesiyle ile testin en iyi zamanını yaptı. Razgatlıoğlu bir teste daha gireceğini de söyledi.

                ALTAY'DA KALOĞLU'NUN EKİBİ BELLİ OLDU
                Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında, Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.

                VERA ZVONAREVA'DAN "SAVAŞA HAYIR" MESAJI
                Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasının üçüncü turundaki maça, üzerinde "savaşa hayır" yazılı şapkasıyla çıktı. ski dünya 2 numarası 37 yaşındaki Zvonareva, ABD'li Danielle Collins'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Rusya ile Zvonareva, savaşı protesto eden şapkasıyla taraftarlardan alkış aldı.

                UKRAYNALI RAKİTSKYİ DE GÜNDEMDE
                Stoper arayışındaki Beşiktaş'a Ukraynalı Yaroslav Rakitskyi'nin de teklif edildiği öğrenildi. Zenit'ten ayrılan Rakitskyi'nin menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği ve senelik 2 milyon Euro istediği öğrenildi.

                PEDRİ: REAL MADRİD MAÇINI ASLA UNUTAMAM
                Barcelona'da forma giyen Pedri, 4-0 kazanılan Real Madrid maçı ile ilgili olarak konuştu. Böyle bir skoru beklemediklerini söyleyen genç yıldız, "Real Madrid'e karşı oynadığımız bu maçı asla unutmayacağım. Her şey istediğimiz gibi oldu. Real Madrid'e karşı böyle bir skor beklenmemesi olağan bir durum. Kimse beklemiyordu" ifadelerini kullandı.

                SZALAİ: BABAM DA SOL BEK OYNARDI
                FB TV'ye konuşan Szalai sakatlık sürecinin iyi gittiğini söyledi. Macar stoper, "Babam eskiden sol bekti. Futbola sol kanatta başladım. Sonradan stopere evrildim" ifadesini kullandı.

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                Haberler Spor Fırtına'yı sakatlıklarda durduramıyor! Önemli oyuncularından yararlanamamasına rağmen 15 puan fark attı
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