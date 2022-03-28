Fırtına'yı sakatlıklarda durduramıyor! Önemli oyuncularından yararlanamamasına rağmen 15 puan fark attı





TOPRAK RAZGATLIOĞLU KALDIĞI YERDEN DEVAM

Geçen yılın dünya superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezon öncesi Barselona'da gerçekleştirilen testlerde en hızlı tur süresini yaptı. Yeni motor numarası "1" ile pistte 133 tur atan başarılı sporcu, 1.40.571'lik derecesiyle ile testin en iyi zamanını yaptı. Razgatlıoğlu bir teste daha gireceğini de söyledi.



ALTAY'DA KALOĞLU'NUN EKİBİ BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ekibi netleşti. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında, Kaloğlu'nun yardımcılıklarını Sefer Yılmaz ile Murat Uluç'un yapacağı, Ferhat Odabaşı'nın kaleci antrenörü, Yusuf Randa'nın da atletik performans antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.



VERA ZVONAREVA'DAN "SAVAŞA HAYIR" MESAJI

Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasının üçüncü turundaki maça, üzerinde "savaşa hayır" yazılı şapkasıyla çıktı. ski dünya 2 numarası 37 yaşındaki Zvonareva, ABD'li Danielle Collins'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Rusya ile Zvonareva, savaşı protesto eden şapkasıyla taraftarlardan alkış aldı.



UKRAYNALI RAKİTSKYİ DE GÜNDEMDE

Stoper arayışındaki Beşiktaş'a Ukraynalı Yaroslav Rakitskyi'nin de teklif edildiği öğrenildi. Zenit'ten ayrılan Rakitskyi'nin menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği ve senelik 2 milyon Euro istediği öğrenildi.



PEDRİ: REAL MADRİD MAÇINI ASLA UNUTAMAM

Barcelona'da forma giyen Pedri, 4-0 kazanılan Real Madrid maçı ile ilgili olarak konuştu. Böyle bir skoru beklemediklerini söyleyen genç yıldız, "Real Madrid'e karşı oynadığımız bu maçı asla unutmayacağım. Her şey istediğimiz gibi oldu. Real Madrid'e karşı böyle bir skor beklenmemesi olağan bir durum. Kimse beklemiyordu" ifadelerini kullandı.



SZALAİ: BABAM DA SOL BEK OYNARDI

FB TV'ye konuşan Szalai sakatlık sürecinin iyi gittiğini söyledi. Macar stoper, "Babam eskiden sol bekti. Futbola sol kanatta başladım. Sonradan stopere evrildim" ifadesini kullandı.

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