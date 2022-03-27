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    • Spor
    • 27.03.2022 22:04
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    • 27.03.2022 22:07
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    Son dakika: Heyecanın yüksek olduğu Suudi Arabistan Grand Prix'de kazanan belli oldu: Gülen taraf Max Verstappen

    Son dakika haberi... Formula 1 hayranlarının merakla takip ettiği Suudi Arabistan Grand Prix'de kazanan yarışçı belli oldu. Max Verstappen, yakın rakibi Charles Leclerc'i geçerek yarışı lider tamamlandı.

    F1’de gülen taraf Max Verstappen

    Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan sezonun ikinci yarışını son şampiyon Max Verstappen kazanmayı başardı. Bahreyn'de aracında sorun çıkması nedeniyle yarışı tamamlayamayan Red Bull pilotu sezonun ilk puanlarını almayı başardı.

    Cidde'de 50 tur üzerinden yapılan yarışa 4. sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc ile girdiği teker tekere mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz podyumun son basamağını tamamladı.

    Sıralama turlarında büyük bir şok yaşayarak 15. sırada kalan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışta ise damalı bayrağı 10. sırada geçti.

        ARALARDA BİRÇOK SORUN MEYDANA GELDİ
        ÇHaas'tan Mick Schumacher, geçtiğimiz gün sıralama turlarında yaptığı kaza nedeniyle bugün yarışa başlayamazken, yarış öncesi AlphaTauri'den Yuki Tsunoda da aracının motorunda yaşanan sorun nedeniyle gridde yer alamadı. 18. sürücü ile start alan yarışta araçların birer birer sorun yaşamaları dikkatleri çekti.

        Williams'tan Nicholas Latifi kaza yaparak yarışa elveda derken, Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas, Alpine'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Daniel Ricciardo araçlarında yaşanan sorunların ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldılar.

        Suudi Arabistan Grand Prix'inin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        PİLOTLAR
        1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

        2. Carlos Sainz (İspanya): 33
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            Haberler Spor Son dakika: Heyecanın yüksek olduğu Suudi Arabistan Grand Prix'de kazanan belli oldu: Gülen taraf Max Verstappen
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