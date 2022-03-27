Son dakika: Heyecanın yüksek olduğu Suudi Arabistan Grand Prix'de kazanan belli oldu: Gülen taraf Max Verstappen

Cidde'de 50 tur üzerinden yapılan yarışa 4. sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc ile girdiği teker tekere mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz podyumun son basamağını tamamladı.