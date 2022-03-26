Burak Elmas için kritik gün! Galatasaray yıllık olağan mali kurul gerçekleşecek

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın mali genel kurulda ibra olmaması durumunda seçim krararı almasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor. Zira Elmas'ın önceki açıklamaları da bu yöndeydi. İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.



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