4 yıl amatör takımda top oynayan Clauss Fransa Milli takımına çağırılınca gözyaşlarına hakim olamadı





VITAO İÇİN KIRAN KIRANA

Fenerbahçe, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Vitao'ya talip oldu. Beşiktaş'ın da bu oyuncu için takipte olduğu Anderlecht, Rangers ve PAOK'un da bu oyuncuyu kadrosunda istediği öğrenildi. Savaş nedeniyle FIFA'nın Ukrayna ve Rusya'da forma giyen yabancı oyunculara tanıdığı hak doğrultusunda bu liglerdeki yabancı futbolculara ilgi giderek artıyor. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki stoperi Vitao'ya ilgisinin olduğu bildirildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Anderlecht, Rangers ve PAOK da Vitao'yu listesine aldı. 2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitao bu sezon itibarıyla Shakhtar Donetsk formasıyla 15 maçta forma giydi. Vitao'nun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olsa da UEFA Ukrayna'da forma giyen oyunculara sözleşme fesih hakkı tanımış durumda. Fenerbahçe'nin Vitao'nun menajeri ile bir görüşme yaptığı imza parasının da gündemde olduğu ifade edildi.