4 yıl amatör takımda top oynayan Clauss Fransa Milli takımına çağırılınca gözyaşlarına hakim olamadı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps geçtiğimiz günlerde açıkladığı kadroda çok sürpriz bir isme yer verdi. Lens formasını giyen sağ bek oyuncusu Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Clauss çarpıcı hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü yıldız futbolcu 4 yıl önce amatör bir futbolcu olarak kariyerini sürdürüyordu. Fransa'da tutunamayınca 2013'te Alman 6. Lig ekibi SV Linx'e transfer olan yıldız futbolcu ardından ülkesinde Amatör Lig takımlarından US Raon-l'Etape'de ve US Avranches'te forma giydi. Bir dönem futbolu bırakma noktasına gelen Clauss 24 yaşındayken Ligue 2 ekibi Quevilly'ye transfer olarak çok önemli bir adım attı. Ardından Bundesliga 2 ekibi Bielefeld ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu son iki sezonda Lens forması altında harika bir performans sergiledi. 28 maçta 4 gol ve 9 asistle Ligue 1'e adeta damgasını vuran Jonathan Clauss bu performansıyla milli takıma seçilme başarısını gösterdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Dıdıer Deschamps'ın kadroyu açıkladığı canlı yayını takım arkadaşlarıyla izleyen Clauss ismini duyunca gözyaşlarına boğuldu.
VITAO İÇİN KIRAN KIRANA
Fenerbahçe, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Vitao'ya talip oldu. Beşiktaş'ın da bu oyuncu için takipte olduğu Anderlecht, Rangers ve PAOK'un da bu oyuncuyu kadrosunda istediği öğrenildi. Savaş nedeniyle FIFA'nın Ukrayna ve Rusya'da forma giyen yabancı oyunculara tanıdığı hak doğrultusunda bu liglerdeki yabancı futbolculara ilgi giderek artıyor. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki stoperi Vitao'ya ilgisinin olduğu bildirildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Anderlecht, Rangers ve PAOK da Vitao'yu listesine aldı. 2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitao bu sezon itibarıyla Shakhtar Donetsk formasıyla 15 maçta forma giydi. Vitao'nun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olsa da UEFA Ukrayna'da forma giyen oyunculara sözleşme fesih hakkı tanımış durumda. Fenerbahçe'nin Vitao'nun menajeri ile bir görüşme yaptığı imza parasının da gündemde olduğu ifade edildi.