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    4 yıl amatör takımda top oynayan Clauss Fransa Milli takımına çağırılınca gözyaşlarına hakim olamadı

    4 yıl önce amatör takımda oynayan Fransız futbolcu 29 yaşında milli takım daveti aldı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Clauss mucizesi

    Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps geçtiğimiz günlerde açıkladığı kadroda çok sürpriz bir isme yer verdi. Lens formasını giyen sağ bek oyuncusu Jonathan Clauss 29 yaşında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. Clauss çarpıcı hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü yıldız futbolcu 4 yıl önce amatör bir futbolcu olarak kariyerini sürdürüyordu. Fransa'da tutunamayınca 2013'te Alman 6. Lig ekibi SV Linx'e transfer olan yıldız futbolcu ardından ülkesinde Amatör Lig takımlarından US Raon-l'Etape'de ve US Avranches'te forma giydi. Bir dönem futbolu bırakma noktasına gelen Clauss 24 yaşındayken Ligue 2 ekibi Quevilly'ye transfer olarak çok önemli bir adım attı. Ardından Bundesliga 2 ekibi Bielefeld ile sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu son iki sezonda Lens forması altında harika bir performans sergiledi. 28 maçta 4 gol ve 9 asistle Ligue 1'e adeta damgasını vuran Jonathan Clauss bu performansıyla milli takıma seçilme başarısını gösterdi.



    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Dıdıer Deschamps'ın kadroyu açıkladığı canlı yayını takım arkadaşlarıyla izleyen Clauss ismini duyunca gözyaşlarına boğuldu.



    VITAO İÇİN KIRAN KIRANA
    Fenerbahçe, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Vitao'ya talip oldu. Beşiktaş'ın da bu oyuncu için takipte olduğu Anderlecht, Rangers ve PAOK'un da bu oyuncuyu kadrosunda istediği öğrenildi. Savaş nedeniyle FIFA'nın Ukrayna ve Rusya'da forma giyen yabancı oyunculara tanıdığı hak doğrultusunda bu liglerdeki yabancı futbolculara ilgi giderek artıyor. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki stoperi Vitao'ya ilgisinin olduğu bildirildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Anderlecht, Rangers ve PAOK da Vitao'yu listesine aldı. 2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitao bu sezon itibarıyla Shakhtar Donetsk formasıyla 15 maçta forma giydi. Vitao'nun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olsa da UEFA Ukrayna'da forma giyen oyunculara sözleşme fesih hakkı tanımış durumda. Fenerbahçe'nin Vitao'nun menajeri ile bir görüşme yaptığı imza parasının da gündemde olduğu ifade edildi.



        FENER'DEN ÇİFTE MESAİ
        Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Milli oyunculardan yoksun salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Günün 2. çalışması ise sahada gerçekleştirildi. Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program eşliğinde sürdürürken, Szalai'nin tedavisine devam edildi.



        GALATASARAY TOPBAŞI YAPTI
        G.Saray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Milli Takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. top kapma ve pas çalışması, pozisyon ve topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.



        ASLAN'DAN PJANIC ATAĞI
        Son dönemde Rosier, Ghezzal ve Gedson Fernandes transferlerinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Siyah-Beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'i transfer etmek istiyor. İtalyan ve İspanyol basınında yer bulan iddiaya göre Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için Barcelona ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray, Pjanic'in yeni sezondaki durumuna ilişkin Katalan ekibinden bilgi aldı. Galatasaray'ın Domenec Torrent'in göreve gelmesi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeden kaynaklı Barcelona ile iyi ilişkiler kurmuş olması transferde bir avantaj yaratabilir.



            FIRTINA'YA HAMSİK MÜJDESİ
            Uzun süredir sakat olan Slovak yıldız Marek Hamsik'ten müjdeli haber geldi... Sağ baldırından sorun yaşayan yıldız oyuncu sakatlığını atlatırken hafta sonuna kadar takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı öğrenildi. Antrenman ve maç eksiği bulunan Slovak yıldızın kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşadığı ifade edildi. Hafta başıyla birlikte takıma verilmesi beklenen Hamsik'in kısa süre içerisinde form yakalayıp Beşiktaş maçının kadrosuna girmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu son olarak 15 Ocak'taki Sivasspor maçında ilk 11'de yer almıştı.



            İSPANYA'DAN PENA İDDİASI
            Devre arasında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı. Sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönmesi beklenen genç kaleci ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi. El Mundo Deportivo gazetesine göre Barcelona, Pena'yı 1 yıl daha Galatasaray'a kiralayabilir. Pena'nın oynayarak gelişmesini isteyen teknik direktör Xavi'nin kesin kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi.

            SAKATLIKLAR KABUSU OLDU!
            Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Fode Koita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Sıkıntılı günler geçiren Koita, 16 maç kaçırdı. Forma giydiği 13 maçta ise 166 dakika sahada kalabildi.

            SALİH ÖZCAN KADROYA ALINDI
            Almanya U21 takımında Kuntz'un öğrencisi olan Salih Özcan, Milli Takımımız'ın kadrosuna alındı. Gurbetçi futbolcu, Konya'da İtalya'ya karşı oynayacak.

            HELAL OLSUN İBRAHİM
            Dünya şampiyonu milli Jimnastik sporcusu İbrahim Çolak başarılara yenilerini ekliyor. Başarılı sporcu, Mısır'da düzenlenen Artistik Dünya Kupası'nda halka aleti finalinde gümüş kazandı.

            CEDİ 4 SAYIDA KALDI
            NBA'de Toronto Raptors, sahasında Cedi Osman'ında formasını giydiği Cleveland Cavaliers'i 117-104'lük skorla mağlup etti. 11 dakika süre bulan milli yıldız, etkisiz bir oyunla 4 sayıda kaldı

            TOFAŞ'A ZOR RAKİP
            Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanyol Tenerife ile eşleşti. İki galibiyete ulaşan takımın final four'a kalacağı çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak.

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            Asgari ücrete ikinci zam
            Haberler Spor 4 yıl amatör takımda top oynayan Clauss Fransa Milli takımına çağırılınca gözyaşlarına hakim olamadı
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