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    Rıdvan Yılmaz Fransa yolcusu! Beşiktaş'ın satma kararı aldığı genç yıldızı Lyon istiyor

    Avrupa’dan birçok teklifin geldiği Rıdvan Yılmaz’ı Beşiktaş yönetimi satma kararı aldı. Genç sol beke en ciddi teklifin O.Lyon’dan geldiği öğrenildi...

    Rıdvan adım adım Lyon’a
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    Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu geç kalmadan satarak para kazanmanın en doğru seçenek olduğu görüşünde birleştiler. Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor. Ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı. Ancak Beşiktaşlı kurmayların 8-10 milyon Euro aralığında bir rakamda ısrar ettiği ifade ediliyor. Bu arada Lyon kulübü Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmayı hedefliyor.

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