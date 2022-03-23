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    Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi bitmek bilmiyor! Löw'den cevap gelmedi

    20 Aralık 2021'de Pereira'nın görevine son verilmesinin ardındna Fenerbahçe yeni hocasını açıklayabilmiş değil. Löw'den olumlu bir cevap gelmedi. Bunun yanında mart ayının sonunda ya da nisan başında Fener yöentiminin UEFA ile görüşmesi var. Yeni bir FFP anlaşması Fener'i zora sokabilir.

    Fenerbahçe’de sıkıntılı bekleyiş
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    Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor. 20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil.

    Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı. Takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.




    FFP BAŞ AĞRITIYOR!
    Bunun yanında Fenerbahçeli kurmayların mart ayının sonunda ya da nisan başında UEFA ile Finansal Fair Play meselesini görüşmek için bir araya geleceği iddia ediliyor. Oradan da bazı yeni kısıtlamaların gelebilecek olma ihtimali yönetimi kara kara düşündürüyor.

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