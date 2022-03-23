En değerli 10 Avrupa Ligi arasında sonuncu oldu! 217 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin en kısa görev aldığı lig seçildi

Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Süper Lig, teknik direktörlerin ortalama görev süresi sıralamasında sınıfta kaldı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda teknik direktörlerin ortalama görev sürelerini araştırırken Avrupa'nın en değerli 10 ligindeki sıralamada Süper Lig, sonuncu oldu. İngiltere Premier Ligi 772 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin Avrupa'da en uzun süre görev yaptığı lig olurken, bu ortalama Süper Lig'de 217 gün olarak tescil edildi. Bu durum Süper Lig'deki takımların istikrarsız görüntüsünün adeta tescili olmuş durumda. Ortaya çıkan bu istatistiğin Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik direktörlerinin Türkiye'de çalışmaya mesafeli bakmasının bir nedeni olduğu da iddialar arasında.
İŞTE O LİSTE
İNGİLTERE: 772 GÜN
ALMANYA: 628 GÜN
İSPANYA: 617 GÜN
HOLLANDA: 610 GÜN
PORTEKİZ: 416 GÜN
RUSYA: 408 GÜN
FRANSA: 385 GÜN
İTALYA: 384 GÜN
BELÇİKA: 299 GÜN
TÜRKİYE: 217 GÜN