CEV Kupası finalinde Eczacıbaşı Allianz MTV Stuttgart’ı Almanya’da yenerek kupanın sahibi oldu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda yine 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan bloklarda üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit ilk seti 25-18, 2. seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti ve şampiyonluğu garantilemiş oldu. Eczacıbaşı Dynavit bundan sonraki setleri son derece rahat bir şekilde oynadı. 3. seti 28-18 kaybeden temsilcimiz 4. sette işi daha fazla uzatmadı. Seti 26-24 kazanan Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Maç sonunda Eccazıbaşılı oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. CEV Kupası da Eczacıbaşalı oyuncuların ellerinde yükseldi.

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