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    Trabzonspor 8 haftada 9 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek

    Konya’nın Fenerbahçe’ye yenilmesi sonrası takipçisiyle 15 puanılk farkı koruyan Trabzon, 8 haftada 9 puan alması halinde şampiyon olacak. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına 9 puana şampiyon

    Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu. Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu. Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek. Bordo-Mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek. Konya bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.



    ÜSTÜNDEKİLERİ YENEMEDİ
    Beşiktaş bu sezon Süper Lig'in ilk 7 sırasında yer alan takımlara karşı galibiyet elde edemedi... Beşiktaş bu sezon zorluk düzeyi yüksek maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de 46 puanla 8. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 mağlubiyet aldı.



    YİĞİDO 13 DAKİKADA ALTAY'IN FİŞİNİ ÇEKTİ
    Sivasspor geriye düştüğü maçta Altay'ı 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin attığı gollerle mağlup etti... Süper Lig'de Sivasspor evinde Altay'ı 2-1 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Altay, 54'te Martin Rodriguez'in golüyle öne geçti. 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin golleriyle 3 puana uzanan Sivasspor taraftarını sevindirdi. Sivasspor puanını 40'a çıkartırken Altay ise 29 puanda kaldı... Milli ara sonrasında Sivasspor, Giresunspor ile Altay ise Antalyaspor ile mücadele edecek. Sivas'taki kritik karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti. İzmir ekibi ligde 3 hafta sonra yenilgi aldı.



        ANTALYASPOR EVİNDEGİRESUN'A ACIMADI!
        Akdeniz ekibi, ligde kalma savaşı veren Çotanaklar'ı Veysel, Doğukan, Fredy ve Naldo ile devirdi... Antalyaspor evinde Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Veysel Sarı, 62'de Doğukan Sinik, 81'de Fernando ve 90+4'te Naldo kaydetti. Giresunspor'un tek sayısını ise 67'de penaltıdan Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Antalyaspor puanını 41 puana yükseltti. Giresunspor ise 35 puanda kaldı.



        RUSYA LİGİ'NDE YUSUF YAZICI FIRTINASI!
        Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Rusya'ya transfer olduğundan bu yana üstün bir performans sergileyen 24 yaşındaki Yusuf, 5 maçta 6 gol ve 2 asiste ulaşmayı başardı. CSKA, puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.



        LEBRON JAMES EN SKORER İKİNCİ OYUNCU
        NBA'de Lakers, James'in 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı. LeBron James, normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak NBA tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.



            GALATASARAY'A EVİNDE MERKEZEFENDİ ŞOKU!
            FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Ludwigsburg ve Dijon'a kaybeden, daha sonra koç Ekrem Memnun ile yollarını ayıran Galatasaray Nef, İNG Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 76-63 kaybetti. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Bahçeşehir Koleji: 79-70, Afyon Bld-Pınar Karşıyaka: 67-94.



            A.GÜCÜ 1 PUANI 90+1'DE KURTARDI
            TFF 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55. dakikasında Manisa FK Hakan Barış'ın golüyle 1-0 öne geçti: Ataklarını sıklaştıran Ankaragücü 90+1'de Ariyibi'nin golüyle eşitliği yakaladı 1 puanı hanesina yazmayı başardı.

            SEZONUN İLK AYAĞINDA KAZANAN LECLERC
            Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. Yarışta ikinci sırayı ise Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz elde etti. Mercedes'ten Lewis Hamilton ise yarışta 3. oldu. Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 27 Mart'ta yapılacak.

            SADIK ÇİFTPINAR ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
            Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa maçında taraftarın tepkisi sonrasında kaptanlık pazubandını çıkararak kenara geldi. Bazı tribün çekimlerinde Sadık'ın tartıştığı taraftarlara çirkin el hareketi yaptığı görüldü. Tecrübeli oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesten özür diledi.

            KAYIP ARANIYOR
            Kartal'da önder Karaveli'nin göreve gelişinden sonra forma şansı bulmaya başlayan Emirhan İlkhan son maçlarda ortalarda yok.

            DORUKHAN SAĞ BEKE
            Trabzonspor'da sağ bek Peres Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş maçında sağ bekte Dorukhan oynayacak.

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            Haberler Spor Trabzonspor 8 haftada 9 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek
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