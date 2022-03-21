Trabzonspor 8 haftada 9 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci sırada yer alan Konyaspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla teselli buldu. Konyaspor'un haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası Trabzonspor, takipçisiyle olan 15 puanlık farkı korudu. Ligde son 8 haftaya büyük bir avantajla giren Fırtına, kalan maçlarda 9 puan alması halinde şampiyonluğunu diğer sonuçlara bakmaksızın ilan edecek. Bordo-Mavililer önündeki 3 maçta Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Karagümrük'ü yenmesi halinde ligde ipi göğüsleyecek. Konya bu süreçte puan kaybederse şampiyonluk daha da erken gelebilecek.
ÜSTÜNDEKİLERİ YENEMEDİ
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'in ilk 7 sırasında yer alan takımlara karşı galibiyet elde edemedi... Beşiktaş bu sezon zorluk düzeyi yüksek maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de 46 puanla 8. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 mağlubiyet aldı.
YİĞİDO 13 DAKİKADA ALTAY'IN FİŞİNİ ÇEKTİ
Sivasspor geriye düştüğü maçta Altay'ı 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin attığı gollerle mağlup etti... Süper Lig'de Sivasspor evinde Altay'ı 2-1 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Altay, 54'te Martin Rodriguez'in golüyle öne geçti. 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin golleriyle 3 puana uzanan Sivasspor taraftarını sevindirdi. Sivasspor puanını 40'a çıkartırken Altay ise 29 puanda kaldı... Milli ara sonrasında Sivasspor, Giresunspor ile Altay ise Antalyaspor ile mücadele edecek. Sivas'taki kritik karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti. İzmir ekibi ligde 3 hafta sonra yenilgi aldı.