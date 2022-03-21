Trabzonspor 8 haftada 9 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek





YİĞİDO 13 DAKİKADA ALTAY'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

Sivasspor geriye düştüğü maçta Altay'ı 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin attığı gollerle mağlup etti... Süper Lig'de Sivasspor evinde Altay'ı 2-1 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Altay, 54'te Martin Rodriguez'in golüyle öne geçti. 78'de Kayode ve 90+1'de Yatabare'nin golleriyle 3 puana uzanan Sivasspor taraftarını sevindirdi. Sivasspor puanını 40'a çıkartırken Altay ise 29 puanda kaldı... Milli ara sonrasında Sivasspor, Giresunspor ile Altay ise Antalyaspor ile mücadele edecek. Sivas'taki kritik karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti. İzmir ekibi ligde 3 hafta sonra yenilgi aldı.