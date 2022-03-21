Beşiktaş'ta 300 bin euroluk fiyasko: Mehmet Topal forma yüzü göremedi

Sezon başında kadrosunda önemli bir değişime giden Beşiktaş'ın en çok şaşırtan hamlesi Mehmet Topal olmuştu… Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar'a gelişi büyük tartışma yaratmıştı.