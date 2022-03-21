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    • Spor
    • 21.03.2022 13:09
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    • 21.03.2022 13:09
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    Beşiktaş'ta 300 bin euroluk fiyasko: Mehmet Topal forma yüzü göremedi

    Sezon başında kadrosunda önemli bir değişime giden Beşiktaş’ın en çok şaşırtan hamlesi Mehmet Topal olmuştu… Başakşehir’den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar’a gelişi büyük tartışma yaratmıştı. Yalçın döneminde 7 lig maçında 124 dakika süre alan Mehmet Topal, Sergen Yalçın sonrası ise forma yüzü göremedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta 300 bin euroluk fiyasko

    Sezon başında kadrosunda önemli bir değişime giden Beşiktaş'ın en çok şaşırtan hamlesi Mehmet Topal olmuştu… Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar'a gelişi büyük tartışma yaratmıştı.

    O dönem teknik direktör Sergen Yalçın yerli rotasyonunu genişletmek amacıyla bu hamleyi yaptıklarını açıklasa da bu transfer taraftarların içine hiç sinmemişti.

    Mehmet Topal, Beşiktaş forması altında, yapılan eleştirileri haklı çıkaran bir performans sergiliyor. Şu ana kadar sadece 7 lig maçında 124 dakika süre alabilen tecrübeli futbolcu özellikle Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından forma yüzü göremedi.
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