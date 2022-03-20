Rize mağlubiyeti sonrası morali bozulan oyuncularına Abdullah Avcı'dan canlandıran konuşma

Cumartesi gecesi Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da futbolcuların moralleri çok bozuldu. Soyunma odasına girdiğinde oyuncuların keyfinin kaçtığını gören teknik direktör Abdullah Avcı, burada bir konuşma yaparak, "Saha koşulları nedeniyle teknik oyuncularımız istediklerini yapamadı. Hava durumu da istediklerimizi yapmamıza engel oldu. Kazansak da üç puan kazanacaktık kaybedince de sadece üç puan kaybettik, moral bozacak bir şey yok. Tatile çıkan, moralinizi depolayın ve o şekilde geri gelin" dedi. Bazı oyuncular da maç içerisinde istediklerini yapamamaktan dolayı duydukları üzüntüleri dile getirdi.
HAMSİK GERİ DÖNÜYOR
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sevindirici bir gelişme yaşanması bekleniyor. Hamsik'in sakatlığının geçmesinin beklenmesi, kaleci Uğurcan Çakır'ın ise cezasının sona erecek olması Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek. Beşiktaş maçına daha alternatifli bir kadro ile çıkılmış olacak.
FENER VE G.SARAY 10 NİSAN'DA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıkladı. Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi. Süper Lig'de 32. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacağı belirtildi. 31. haftadaki Trabzonspor- Beşiktaş maçı ise 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da yapılacağı açıklandı. Süper Lig'de 36 ve 38. hafta maçlarının programı ise daha sonra açıklananacak.