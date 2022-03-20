Rize mağlubiyeti sonrası morali bozulan oyuncularına Abdullah Avcı'dan canlandıran konuşma





12 MİLYON HAVAYA UÇTU!

Yarım sezonluk ücreti 12 milyon lira olan Pulgar, Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamadı. G.Saray'ın 550 bin Euro ödenip kiralık sözleşmesi feshedilen Assunçao'nun yerine transfer ettiği Erick Pulgar da tıpkı Brezilyalı oyuncu gibi istenileni veremedi. Yarım sezonluk ücreti 12.2 milyon Euro olan Şilili G.Saray'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.



KADIKÖY'DE ZORLU GECE

Fenerbahçe, bugün Süper Lig 2.'si İttifak Holding Konyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. 19.00'da start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 2. sırayı hedefleyen Fenerbahçe bu maçı kazanıp rakibi ile arısındaki puan farkını 2'ye indirmeyi planlıyor.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalyaspor, Giresunspor'u evinde konuk edecek. Karşılaşmada Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Diğer maçta ise Demir Grup Sivasspor, Altay'ı konuk edecek. Yine 13.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



LİDER F.BAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ'I KOLAY GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 90-81 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo attığı 24 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Gaziantep: 65-66, Tofaş-Semt 77 Yalova: 75- 66, Darüşşafaka-Anadolu Efes: 85-81.



GÖZTEPE'Yİ ATEŞE ATTI!

Alanyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Diedihiou ve 90+7'de Tayfur Bingöl kaydetti. 38'de Göztepeli Tannane'nin golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Düşme hattında yer alan Göztepe maç sonu büyük bir yıkım yaşadı.



KASIMPAŞA'DAN MALATYA'YA DARBE!

Süper Lig'deki kritik maçta Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibi bu galibiyetle rakibinin ligde kalma umutlarına darbe indirdi. Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası oyundan çıkmak istedi. İki takım futbolcuları da Sadık'a destek verdi.



ASLAN'IN ANTEP SINAVI

Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Süper Lig'de bugün G.Antep ile karşılaşacak. Cimbom'da tek hedef 3 puan...

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