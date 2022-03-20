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    Rize mağlubiyeti sonrası morali bozulan oyuncularına Abdullah Avcı'dan canlandıran konuşma

    Trabzon’un hocası Abdullah Avcı, Rize yenilgisi sonrası morali bozulan oyuncularına bir konuşma yaptı, Avcı “Saha koşulları ve hava durumu istediklerimizi yapmamıza engel oldu. Sadece üç puan kaybettik, moral bozacak bir durum yok” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mart tarihli TAKVİM gaztesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Moral bozmak yok

    Cumartesi gecesi Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da futbolcuların moralleri çok bozuldu. Soyunma odasına girdiğinde oyuncuların keyfinin kaçtığını gören teknik direktör Abdullah Avcı, burada bir konuşma yaparak, "Saha koşulları nedeniyle teknik oyuncularımız istediklerini yapamadı. Hava durumu da istediklerimizi yapmamıza engel oldu. Kazansak da üç puan kazanacaktık kaybedince de sadece üç puan kaybettik, moral bozacak bir şey yok. Tatile çıkan, moralinizi depolayın ve o şekilde geri gelin" dedi. Bazı oyuncular da maç içerisinde istediklerini yapamamaktan dolayı duydukları üzüntüleri dile getirdi.



    HAMSİK GERİ DÖNÜYOR
    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sevindirici bir gelişme yaşanması bekleniyor. Hamsik'in sakatlığının geçmesinin beklenmesi, kaleci Uğurcan Çakır'ın ise cezasının sona erecek olması Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek. Beşiktaş maçına daha alternatifli bir kadro ile çıkılmış olacak.



    FENER VE G.SARAY 10 NİSAN'DA
    Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıkladı. Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi. Süper Lig'de 32. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacağı belirtildi. 31. haftadaki Trabzonspor- Beşiktaş maçı ise 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da yapılacağı açıklandı. Süper Lig'de 36 ve 38. hafta maçlarının programı ise daha sonra açıklananacak.



        KUPADA YARI FİNAL PROGRAMI AÇIKLANDI
        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. maçlarının programı açıklandı. 19 ve 20 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 19 Nisan 2022 Salı: Trabzonspor-Yukatel Kaysersipor. 20 Nisan 2022 Çarşamba: Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor. Yarı final karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarından yayınlayacak.



        ÜMRANİYE'YE EVİNDE ŞOK!
        Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'nun maçtak tek golünü Volkan Fındıklı kaydetti.



        2-1 BAŞAKŞEHİR'E DEMİR YUMRUK!
        Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Adana ekibinini gollerini 38'de Tayyip ve 80'de Bjarnason attı. Başakşehir'in tek sayısını ise 48'de Aleksic kaydetti. Adana Demirspor puanını 48'e yükseltirken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir'in galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.



            12 MİLYON HAVAYA UÇTU!
            Yarım sezonluk ücreti 12 milyon lira olan Pulgar, Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamadı. G.Saray'ın 550 bin Euro ödenip kiralık sözleşmesi feshedilen Assunçao'nun yerine transfer ettiği Erick Pulgar da tıpkı Brezilyalı oyuncu gibi istenileni veremedi. Yarım sezonluk ücreti 12.2 milyon Euro olan Şilili G.Saray'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.

            KADIKÖY'DE ZORLU GECE
            Fenerbahçe, bugün Süper Lig 2.'si İttifak Holding Konyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. 19.00'da start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 2. sırayı hedefleyen Fenerbahçe bu maçı kazanıp rakibi ile arısındaki puan farkını 2'ye indirmeyi planlıyor.

            SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalyaspor, Giresunspor'u evinde konuk edecek. Karşılaşmada Mustafa Kürşat Filiz düdük çalacak. Diğer maçta ise Demir Grup Sivasspor, Altay'ı konuk edecek. Yine 13.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

            LİDER F.BAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ'I KOLAY GEÇTİ
            ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 90-81 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo attığı 24 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Gaziantep: 65-66, Tofaş-Semt 77 Yalova: 75- 66, Darüşşafaka-Anadolu Efes: 85-81.

            GÖZTEPE'Yİ ATEŞE ATTI!
            Alanyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Diedihiou ve 90+7'de Tayfur Bingöl kaydetti. 38'de Göztepeli Tannane'nin golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Düşme hattında yer alan Göztepe maç sonu büyük bir yıkım yaşadı.

            KASIMPAŞA'DAN MALATYA'YA DARBE!
            Süper Lig'deki kritik maçta Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibi bu galibiyetle rakibinin ligde kalma umutlarına darbe indirdi. Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası oyundan çıkmak istedi. İki takım futbolcuları da Sadık'a destek verdi.

            ASLAN'IN ANTEP SINAVI
            Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Süper Lig'de bugün G.Antep ile karşılaşacak. Cimbom'da tek hedef 3 puan...

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            Haberler Spor Rize mağlubiyeti sonrası morali bozulan oyuncularına Abdullah Avcı'dan canlandıran konuşma
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