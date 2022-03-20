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    Galatasaray’ın yıldızı Nelsson için İngiliz kulübü Newcastle harekete geçti

    Premier Lig ekibi, Galatasaray’a 15 milyon Euro’luk teklifte bulundu... Sarı-Kırmızılı kulüp ise 20 milyon Euro istedi... İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor...

    Newcastle Nelsson’u istiyor

    Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı... Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.



    KOPENHAG'DAN ALDILAR
    Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı... Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



    5 MİLYON EURO FARK VAR!
    G.Saray ise bu rakamı az buluyor. Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını İngiliz temsilcisine iletti.



        TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
        İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Nelsson bu sezon 40 maçta forma giydi. Genç stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2026 yılında son eriyor.

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