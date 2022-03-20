Beşiktaş üstün oynadığı maçta kalesinde gördüğü hatalı golle 2 puan kaybetti
Beşiktaş, 16’da Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Beraberlik golünü 41’de Lobjanidze kaydetti... Hatayspor file bekçisi Munir kalesinde devleşti...
Beşiktaş evinde Hatay'ı geçemedi: 1-1. Henüz 1. dakikada Larin kale önünden kaçırdı. 16'da Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi Kartal'ı öne geçirdi: 1-0. 28'de Lobjanidze'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 41'de Lobjanidze frikikten kaleci Emre'yi avladı: 1-1.
BATSHUAYİ ZORU BAŞARDI!
51'de Rosier'in şutu az farkla dışarı çıktı. 53'te Batshuayi yüzde 100'ü kaçırdı. 59'da Josef'in ortasında Batshuayi kale dibinden topu kafayla dışarı attı. Tribünler büyük tepki gösterdi.
KALECİ MUNİR İZİN VERMEDİ
75'te Batshuayi çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalacakken araya son anda Sackey girdi... 81'de Ghezzal'ın şutunu kaleci Munir mükemmel çıkardı.
ROSİER'DEN KRİTİK HAMLE!
85'te Saint Louis gole giderken araya son anda Rosier girdi. 88'de Batshuayi kale dibinden kaçırdı. Kartal evinde Hatay ile berabare kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
KARA KARTAL 1 PUANA ABONE Hataysporkarşısında bu sezon Süper Lig'deki 10'uncu beraberliğini alan Beşiktaş, en son 2013-14 sezonunda daha yüksek bir sayıya ulaşmıştı. Beşiktaş, o sezon 11 beraberlik almıştı.