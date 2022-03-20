Beşiktaş üstün oynadığı maçta kalesinde gördüğü hatalı golle 2 puan kaybetti

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Hatayspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki 10'uncu beraberliğini alan Beşiktaş, en son 2013-14 sezonunda daha yüksek bir sayıya ulaşmıştı. Beşiktaş, o sezon 11 beraberlik almıştı.

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