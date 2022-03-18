Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.03.2022 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 17:49
    ABONE OL

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

    UEFA Konferans Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

    Kurada en dikkat çekici eşleşme Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında gerçekleşti. Turnuvada aynı grupta yer alan bu iki takım arasında ekim ayında oynanan maçı Bodo/Glimt 6-1 kazanmış ve Mourinho kariyerinin en ağır yenilgisiyle sahadan ayrılmıştı.

    Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

    Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

    Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

    Çeyrek final:
    Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)﻿﻿

    Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

    Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

    Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

    Yarı final:
    Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)﻿﻿

    Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) / Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kontrol merkezi
    Haberler Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
        SON DAKİKA