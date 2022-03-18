Arsenal'ın Ganalı ismi Thomas Partey Müslüman oldu

Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

THOMAS PARTEY KİMDİR?

13 Haziran 1993 yılında doğan Ganalı futbolcu Thomas Partey, Arsenal FC'de orta saha olarak oynamaktadır. 185 boyunda ve 77 kilo olan Partey, sağ ayağını kullanır. Thomas Partey, futbol kariyerine ilk olarak Odometah FC'nin alt yapısında başladı. Kısa süre burada oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'ya yöneldi ve Atletico Madrid takımının alt yapısına geçiş yaptı.