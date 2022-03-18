Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.03.2022 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 17:00
    ABONE OL

    Arsenal'ın Ganalı ismi Thomas Partey Müslüman oldu

    Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Thomas Partey Müslüman olduğunu açıkladı. İki sezon önce Atletico Madrid'den transfer olan orta saha bu sezon 24 maçta oynadı ve iki gol attı.

    Arsenal’ın Ganalı ismi Müslüman oldu

    Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, Müslüman oldu.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Müslüman olduğu merkezde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

    Arsenal'ın iki yıl önce Atletico Madrid'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve iki gol attı.

    Partey ayrıca son dönemde ortaya koyduğu performansla Arsenal'da şubat ayının futbolcusu seçildi.

    THOMAS PARTEY KİMDİR?
    13 Haziran 1993 yılında doğan Ganalı futbolcu Thomas Partey, Arsenal FC'de orta saha olarak oynamaktadır. 185 boyunda ve 77 kilo olan Partey, sağ ayağını kullanır. Thomas Partey, futbol kariyerine ilk olarak Odometah FC'nin alt yapısında başladı. Kısa süre burada oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'ya yöneldi ve Atletico Madrid takımının alt yapısına geçiş yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kontrol merkezi
    Haberler Spor Arsenal'ın Ganalı ismi Thomas Partey Müslüman oldu
        SON DAKİKA