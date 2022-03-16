Gustavo yönetimi şok etti! Yolları ayırmak isteyen Fenerbahçe'ye menajeri ile haber gönderdi

Fenerbahçe'de eski teknik direktörler Ersun Yanal ve Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklarla formasını kaptıran Luiz Gustavo'nun sarı lacivertlilerden ayrılmaya niyeti yok. Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde 11'in değişmezi olan Luiz Gustavo, artık 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta sahayla devam etmeyi düşünmüyor. F.Bahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Gustavo'ya geçen yaz Fransa'nın Lyon takımından 7 milyon Euro'luk teklif gelmiş ancak yönetim teklifi reddetmişti.

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