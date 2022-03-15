TFF'den Fenerbahçe ve Ali Koç kararı: Sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiler

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, sarı-lacivertli kulübü resmi site ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Kulüp başkanı Ali Koç da aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.