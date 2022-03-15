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    • Spor
    • 15.03.2022 18:28
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    • 15.03.2022 18:28
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    Kulüpten de resmi açıklama geldi: Giresunspor'a transfer yasağı getirildi

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, az önce resmi sitesinden yaptığı açıklama ile transfer yasağı getirildiğini duyurdu. Ligde 16. sırada bulunan ve 35 puanı olan Giresunspor'a transfer yasağı getirilmesinin nedeni olarak ise eski oyuncusu Adriano Facchini gösterildi.

    Giresunspor’a transfer yasağı getirildi

    Giresunspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un sene başından bu yana eski dönem borçlarını ödeyebilmek için mücadele ettiği vurgulandı.

    Son olarak eski başkanlardan Sacit Ali Eren döneminde transfer edilen Adriano Facchini'ye 115 bin avroluk bir borcun daha ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

    "Giresunspor'umuzun transfer tahtası, gelen bu borç nedeniyle tekrardan kapanmıştır. Süper Lig'de kalıcı olmak için büyük mücadele veren Giresunspor'umuz, eski yönetimlerin sonu gelmeyen borç yüküyle de mücadele etmektedir. Her gün yenisi eklenen ödenmeyen eski borçlar ile karşı karşıya kalmamız, artık kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bitmeyen borç yükünün yarattığı tahribat ve hasarı Giresunspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
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        Haberler Spor Kulüpten de resmi açıklama geldi: Giresunspor'a transfer yasağı getirildi
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