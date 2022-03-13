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    Galatasaray'a Barcelona sözü! Listede Pjanic, De Jong ve Braithwaite var...

    Barcelona Başkanı Laporta, Burak Elmas’a, “Göndermek istediğimiz oyuncularda öncelik Galatasaray’da olacak” dedi. Listede Pjanic, De Jong ve Braithwaite gibi isimler var.

    Galatasaray’a Barça sözü

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.

    Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.

    İspanyol basınına yansıdığı kadarıyla Barcelona önümüzdeki sezon şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, De Jong ve Martin Braithwaite gbi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor.

    Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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