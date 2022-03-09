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    Rusya’da oynayan futbolculara sezon sonuna kadar transfer hakkı tanınması Süper Lig'de transfer heyecanı başlattı

    FIFA, Ukrayna ve Rusya’da oynayan futbolculara sezon sonuna kadar transfer hakkı tanıdı. Bu kararla Süper Lig kulüplerine, 7 Nisan’a kadar bir takımdan en fazla iki futbolcuyu kadrosuna katma şansı doğdu...

    Yıldızlara hücum!

    FIFA, Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Ukrayna'da oynayan futbolcuların sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığı, Rusya'da oynayan futbolcuların ise 10 Mart 2022'ye kadar kulüpleriyle anlaşamaması halinde tek taraflı fesih hakkına sahip olacağı belirtildi.



    FESİH HAKKI!
    Bu gelişme sonrası Süper Lig ve diğer liglerde yeniden transfer heyecanı başladı. Avrupa kulüpleri gözünü, aralarında Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Vinicius Tobias, Marcos Antonio, Maycon, Alan Patrick, Manor Solomon, David Neres, Tete, Pedrinho, Lassina Traore, Fernando, Tomasz Kedziora, Vitinho, Benjamin Verbic ve Carlos de Pena gibi yıldızların olduğu çok sayıda futbolcuya çevrildi.



    HAREKETE GEÇİYORLAR
    Süper Lig kulüplerinin de önümüzdeki günlerde transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Kısa süre içinde Rusya'daki birçok futbolcunun da sözleşmelerini feshederek boşa çıkacağı belirtiliyor.

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