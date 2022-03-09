Rusya’da oynayan futbolculara sezon sonuna kadar transfer hakkı tanınması Süper Lig'de transfer heyecanı başlattı

FIFA, Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Ukrayna'da oynayan futbolcuların sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığı, Rusya'da oynayan futbolcuların ise 10 Mart 2022'ye kadar kulüpleriyle anlaşamaması halinde tek taraflı fesih hakkına sahip olacağı belirtildi.