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    Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu yarın İspanya'da görücüye çıkacak

    Yarın ki Barcelona maçı Kerem Aktürkoğlu için farklı bir anlam taşıyacak. İspanya, Fransa ve İtalya’dan birçok kulübün yetksilii Nou Camp’ta milli yıldızı canlı olarak izleme şansını yakalayacak.

    Nou Camp’a Kerem akını

    Cimbom'u yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın heyecanı sarmış durumda... Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol devi karşısında vereceği sınav, Kerem Aktürkoğlu için ayrı bir heyecana sahne olacak.



    TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU
    Son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak. Alınan bilgilere göre başta İspanya, Fransa ve İtalya'dan olmak üzere birçok önemli kulübün temsilcisi Kerem Aktürkoğlu'nu seyretmek için Nou Camp'taki yerini alacak. 23 yaşındaki futbolcunun Barcelona önünde sergileyeceği performansın sezon sonunda gelecek teklifleri direkt olarak etkileyeceği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre genç futbolcu da Katalan ekibi önündeki zorlu sınava özel olarak hazırlanıyor. Kerem'in Barcelona'nın maç görüntülerini izlediği ve karşısında oynayacağı savunma oyuncularının artı ve eksilerini mercek altına aldığı belirlendi.



    BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞIYOR
    Bundan 2 yıl önce 3. Lig'de Erzincanspor formasını giyen ve kısa sürece müthiş bir çıkış yakalayan yıldız futbolcunun Nou Camp'taki maç öncesi çok farklı duygular yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de yarınki karşılaşmada Kerem'e özel önlem alacağı ifade ediliyor.

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