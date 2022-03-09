Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu yarın İspanya'da görücüye çıkacak





TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak. Alınan bilgilere göre başta İspanya, Fransa ve İtalya'dan olmak üzere birçok önemli kulübün temsilcisi Kerem Aktürkoğlu'nu seyretmek için Nou Camp'taki yerini alacak. 23 yaşındaki futbolcunun Barcelona önünde sergileyeceği performansın sezon sonunda gelecek teklifleri direkt olarak etkileyeceği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre genç futbolcu da Katalan ekibi önündeki zorlu sınava özel olarak hazırlanıyor. Kerem'in Barcelona'nın maç görüntülerini izlediği ve karşısında oynayacağı savunma oyuncularının artı ve eksilerini mercek altına aldığı belirlendi.