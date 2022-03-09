Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek için düğmeye bastı! Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek isteyen Pednriho'nun peşinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.
GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçtiği öğrenildi.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi. FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.