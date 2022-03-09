Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek için düğmeye bastı! Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek isteyen Pednriho'nun peşinde





18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi. FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.