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    Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek için düğmeye bastı! Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek isteyen Pednriho'nun peşinde

    Brezilyalı futbolcunun Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek için düğmeye basması sonrası Fenerbahçe’den çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Pednriho’nun menajeriyle temasa geçti.

    Pednriho bombası

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.



    GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçtiği öğrenildi.



    18 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi. FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Sambacı'nın bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı ifade edildi. Brezilya U23 takımının formasını 14 kez giyen ve 3 gol atan genç yıldız bu sezon Shakhtar'da 19 resmi maça çıktı.



        4 GOL VE 3 ASİSTİ VAR
        4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Pedrinho'nun Transfermarkt'a göre değeri 17 milyon Euro. Sambacı'nın durumunu birçok kulübün takip ettiği ve teklif hazırlığı yaptığı da belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle elini çabuk tutmak istiyor. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde teklifini iletecek.



        LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
        Fenerbahçe yönetiminin Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'in listesinde sadece Pedrinho bulunmuyor. Yönetimin Ukrayna ve Rusya'da yaşanabilecek sürpriz ayrılıkları beklediği ifade ediliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek için düğmeye bastı! Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek isteyen Pednriho'nun peşinde
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