Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den cevap geldi: Televizyon başında kalbim evlatlarımla

Başkan Burak Elmas, kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona- Galatasaray maçına davet etmişti. El yazısıyla Başkan Elmas'a yanıt veren Fatih Terim, takıma başarılar dileyerek zorlu mücadeleyi televizyon başından takip edeceğini söyledi. Terim, "Perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak" ifadelerini kullandı.
SADECE ARDA KADRODA YOK!
Teknik direktör Domenec Torrent bugün İspanya'ya gidecek olan kafileyi belirledi. Kadroya sadece Arda Turan'ın alınmaması dikkat çekti. İspanyol hoca, Fatih Terim'le çektirdiği fotoğraf sonrası tecrübeli yıldızla ipleri koparmıştı.
VECİNO' YA 9 MİLYON EURO!
İspanyol basınından Fener ile ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi... Todofichajes isimli internet sitesine göre Sarı-Lacivertliler, ismi Galatasaray'la da adılan Matias Vecino için düğmeye bastı. Haberde Fenerbahçe'nin sezon sonu Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusuna menajer ücreti de dahil olmak üzere yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Yönetimin 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferin toplam maliyetinin 9 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi.