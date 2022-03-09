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    Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den cevap geldi: Televizyon başında kalbim evlatlarımla

    Fatih Terim, kendisini Barça deplasmanına davet eden Başkan Elmas’a el yazısıyla cevap verdi. Terim,“Televizyon başında, duygusal yoğunlukla takımımı destekleyeceğim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Televizyon başında kalbim evlatlarımla

    Başkan Burak Elmas, kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona- Galatasaray maçına davet etmişti. El yazısıyla Başkan Elmas'a yanıt veren Fatih Terim, takıma başarılar dileyerek zorlu mücadeleyi televizyon başından takip edeceğini söyledi. Terim, "Perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak" ifadelerini kullandı.



    SADECE ARDA KADRODA YOK!
    Teknik direktör Domenec Torrent bugün İspanya'ya gidecek olan kafileyi belirledi. Kadroya sadece Arda Turan'ın alınmaması dikkat çekti. İspanyol hoca, Fatih Terim'le çektirdiği fotoğraf sonrası tecrübeli yıldızla ipleri koparmıştı.



    VECİNO' YA 9 MİLYON EURO!
    İspanyol basınından Fener ile ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi... Todofichajes isimli internet sitesine göre Sarı-Lacivertliler, ismi Galatasaray'la da adılan Matias Vecino için düğmeye bastı. Haberde Fenerbahçe'nin sezon sonu Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusuna menajer ücreti de dahil olmak üzere yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Yönetimin 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferin toplam maliyetinin 9 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi.



        MÜJDE! HAMSİK DÖNÜYOR
        Trabzonspor Sağlık Kurulu, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlığıyla ilgili sürecin olumluya döndüğünü ve Slovak yıldızın bu hafta takıma katılmasının planlandığını açıkladı. Slovak oyuncunun sol arka alt adalesindeki ağrıların önemli oranda azaldığı ve bu hafta içerisinde takıma katılmasının planlandığı belirtildi. Dorukhan Toköz'ün de haftanın ilerleyen günlerde aha çalışmalarına başlayabileceği ifade edildi.



        GÖZTEPE'NİN YENİ HOCASI STJEPAN TOMAS OLDU
        Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayıran Göztepe, Stjepan Tomas ile anlaştı. Açıklamada "Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz" denildi. 45 yaşındaki Hırvat teknik adam daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında görev yapmıştı.



        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON TURU 16 BAŞLIYOR
        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı maçları bugün ve yarın oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak. Bugün saat 20.45'te Porto-Lyon ve Real Betis-Eintracht Frankfurt maçları oynanacak.



            ÖMER ALİ: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ
            Medipol Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak olduğunu söyledi. Tecrübeli fukbolcu, "Yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bu bizi hedefi daha kolay ulaştıracaktır. Hedefimiz kesinlikle ikincilik. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.



            BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI!
            Beşiktaş Süper Lig'deki hedeflerinden uzaklaşırken, bir taraftan da saha içi istatistiklerinde başarılı rakamlar elde etmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Medipol Başakşehir karşısında elde ettiği sonuçla, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti. Beşiktaş son olarak şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon bu başarıyı yakalayabilmişti. Beşiktaş bu süreçte 1 maçta kalesinde en fazla gol gördü.



            OSAYİ KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
            Sağ bek mevkisine iyice alışan Osayi enerjisi ile takım savunmasına güç katıyor. Fenerbahçe'de son haftalarda performansı en çok artan oyunculardan birisi Bright Osayi Samuel oldu. Nijerya asıllı futbolcu son Trabzonspor derbisinde sağ kanadı boydan boya kullanırken enerjisi ve yerinde müdahaleleri ile göze çarptı. Son zamanlarda daha çok sağ bek mevkisinde oynayan Osayi Samuel, bu bölgeye fazlasıyla alıştığını da ortaya koydu. Genç futbolcu bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon sağ bek mevkine transfer yapmayabileceği ifade ediliyor.



                ALİ KOÇ, 1 YÖNETİCİ 2 TOPÇU PFDK'DA!
                TFF Hukuk Kurulu Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Başkan Ali Koç'un, derbi sonrasında attığı tweet sebebiyle PFDK'ya sevkedildiği açıklandı.



                FENERBAHÇE SAFİPORT SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
                Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Metro Enerji Salonu'nda Letonya'nın TTT Riga ekibini 77-56 yendi ve seride 1-0 öne geçti. McBride 18, Sabally 17 sayıyla oynadı. Fenerbahçe yarın bir kez daha yenerse adını Final-Four'a yazdıracak. Eşleşmede tüm müsabakalar, İstanbul'da gerçekleştirilecek.



                ALTAY, SERKAN ÖZBALTA İLE UMUDUNU KORUYOR
                Teknik Direktör Serkan Özbalta döneminde maç başına 1.6 puana ulaşan ve ligin en başarılı ekipleri arasında yer alan Altay adeta sezona yeniden başladı. Mustafa Denizli döneminde maç başına 0.9 olan puan ortalamasını Özbalta ile çıktığı beş maçta 1.6'ya yükselten siyah-beyazlı ekip, kalan 10 maç öncesinde umutlarını zirveye taşıdı.



                    SAMSUNSPOR GÖZÜNÜ PLAY-OFF'A ÇEVİRDİ
                    Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, üst üste aldıkları 2 mağlubiyetin ardından rakipleriyle oynayacakları maçların çok önemli hale geldiğinin altını çizdi. Play-Off için mücadele ettiklerini söyleyen İşler, "Bizim rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi. Özellikle bu hafta çok önemli. Erzurumspor ile aramızda 5 puan var" dedi.

                    BŞ BLD ERZURUM'DA BİLAZER DÖNEMİ
                    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi. Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından Bilazer ile anlaşmaya varıldı.

                    GOL KRALLIĞI YARIŞINDA BÜYÜK ÇEKİŞME VAR
                    Süper Lig'de gol krallığı yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Kasımpaşalı Umut Bozok ve Hatayspor'un Faslı futbolcusu Ayoub El Kaabi 13 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu iki forveti 12 golü bulunan Cornelius ve Aleksandar Pesic takip ediyor. Beşiktaşlı Batshuayi de 11 kez gol sevinci yaşadı.

                    HULL'UN GÖZÜ MİHA ZAJC'TA
                    İngiliz kulübü performansı sürekli yükselen Sloven yıldızı yakından takip ediyor. Son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hull City'nin sezon sonu birkez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'tan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.

                    AHMETCAN'A YAKIN TAKİP
                    Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma da sergilediği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmetcan Kaplan'ın bu süreçten olumsuz yönde etkilenmemesi için özel çaba sarf ediliyor. Teknik ekibin genç stoper ile tesislerde bir görüşme yaptığı bildirildi.

                    TİMSAH PARK'IN ZEMİNİ DÜZELTİLİYOR
                    Bursaspor Kulübü, Timsah Park'ın zeminiyle ilgili çalışma başlattı. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Gültekin, "Stadyumdaki zeminimizin en iyi hale gelmesi için tüm bakım ve onarım işlemleri ile ilgili gereken planlamayı yaptık. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Sıkıntısız bir zeminimiz var" dedi.

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                    Market rafında olmayan yağ depodan çıktı
                    Haberler Spor Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den cevap geldi: Televizyon başında kalbim evlatlarımla
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