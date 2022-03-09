Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den cevap geldi: Televizyon başında kalbim evlatlarımla





SAMSUNSPOR GÖZÜNÜ PLAY-OFF'A ÇEVİRDİ

Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, üst üste aldıkları 2 mağlubiyetin ardından rakipleriyle oynayacakları maçların çok önemli hale geldiğinin altını çizdi. Play-Off için mücadele ettiklerini söyleyen İşler, "Bizim rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok önemli hale geldi. Özellikle bu hafta çok önemli. Erzurumspor ile aramızda 5 puan var" dedi.



BŞ BLD ERZURUM'DA BİLAZER DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi. Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından Bilazer ile anlaşmaya varıldı.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

Süper Lig'de gol krallığı yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Kasımpaşalı Umut Bozok ve Hatayspor'un Faslı futbolcusu Ayoub El Kaabi 13 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu iki forveti 12 golü bulunan Cornelius ve Aleksandar Pesic takip ediyor. Beşiktaşlı Batshuayi de 11 kez gol sevinci yaşadı.



HULL'UN GÖZÜ MİHA ZAJC'TA

İngiliz kulübü performansı sürekli yükselen Sloven yıldızı yakından takip ediyor. Son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hull City'nin sezon sonu birkez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'tan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.



AHMETCAN'A YAKIN TAKİP

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma da sergilediği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmetcan Kaplan'ın bu süreçten olumsuz yönde etkilenmemesi için özel çaba sarf ediliyor. Teknik ekibin genç stoper ile tesislerde bir görüşme yaptığı bildirildi.



TİMSAH PARK'IN ZEMİNİ DÜZELTİLİYOR

Bursaspor Kulübü, Timsah Park'ın zeminiyle ilgili çalışma başlattı. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Gültekin, "Stadyumdaki zeminimizin en iyi hale gelmesi için tüm bakım ve onarım işlemleri ile ilgili gereken planlamayı yaptık. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Sıkıntısız bir zeminimiz var" dedi.

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