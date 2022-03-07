Galatasaray'da kapalı kapılar ardından sıcak olaylar gerçekleşiyor! Dursun Özbek-Fatih Terim yeniden el ele





GÖREV NE OLURSA OLSUN HAZIRIM!

Fatih Terim, "G.Saray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, doymuş ve G.Saray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım" dedi. Terim, yönetim değişikliği halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan G.Saray" şeklinde konuştu.

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