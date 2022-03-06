TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası flaş açıklama: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçla ilgili paylaşımlar konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.

"ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayriresmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek federasyonun hukuk kurulları tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Trabzonspor maçı devam ederken İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi sonrası Fenerbahçe'den flaş bir açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"