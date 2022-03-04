Torrent ona hayran kaldı

Cimbom yeni sezon kadro planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor... Sarı-Kırmızılı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Domenec Torrent de yeni sezon için yapılan çalışmalarda Pasquale Sensibile ve Luis Campos'la beraber aktif olarak yer alıyor. İspanyol hocanın kendi sistemine uyabilecek birçok futbolcunun ismini yönetime verdiği ve bu isimlerden birisinin de Obinna Nwobodo olduğu öğrenildi.

SUDAN UCUZA ALINDI

Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi. 2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor. 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ortalama 4.1 top çalma ile ligin açık ara lideri durumunda. Ayrıca maç başına 4,1 başarılı çalım atan ve 2,3 başarılı dripling yapan Obinna Nwobodo orta alan oyuncuları içinde üst sıralarda yer alıyor.

LİGİN EN İYİLERİNDEN

Maç başına 6,6 ikili mücadele kazanan yıldız futbolcu tartışmasız Süper Lig'in en iyi defansif orta alan oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor. Torrent'in Obinna ile ilgili hamlesi sonrası Sensibile ve Luis Campos'un transfer konusunda araştırmalara başladığı öğrenildi. Bu ikiliden de olumlu bir rapor gelirse yönetim hemen Göztepe ile masaya oturarak pazarlıklara start verecek. Göztepe ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Obinna Nwobodo'nun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

ASLAN OBINNA'YI TAKİPTE

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Obinna mücadele gücü, dripling yeteneği ve top çalma konusundaki yeteneği ile ön plana çıkıyor.