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    Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Altımı oydular

    Sporting deplasmanına gittiklerinde yöneticilerin Pinheiro ile görüşme yaptığını söyleyen Sergen Yalçın, "Ahmet başkan iyi insan ama, yönetim altımı oydu" diyerek Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'yı işaret etti.

    Altımı oydular
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    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon üst üste alınan kötü skorların ardından görevden alınmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan tecrübeli hoca yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu ve çok flaş ifadeler kullandı.

    BAŞKANLA HİÇ SORUNUM YOK!
    Yönetime kırgınlığını açık şekilde belli eden Sergen Yalçın, "Geçen sezonun sonunda 1.5 ay kimse beni aramadı. Ama ben sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Sporting Lizbon deplasmanında gidiyorlar ve orada Pinheiro ile görüşüyorlar" diye konuştu.

    Başkan Ahmet Nur Çebi ile arasında sorun olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu. Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var. Benim başkanla hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

        PİNHEİRO İLE KAZANCI GÖRÜŞTÜ
        Sergen Yalçın gelecek planlarıyla ilgili olarak ise, "Bu sene çalışmayağım, belki seneye de çalışmayacağım. Çok şey var anlatacağım ancak şu an zamanı değil" dedi.

        Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Estoril Teknik Direktörü Pinheiro için resmi girişimlere başlamıştı. Görüşmeleri de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yapmıştı. Portekizli hoca ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken son anda yaşanan anlaşmazlıkların ardından görüşmeler sona ermişti. Yönetim bu gelişme sonrası takımı Önder Karaveli'ye emanet etmişti.

        TARAFTARIN KALBİNDE YERİ AYRI
        Teknik direktör Sergen Yalçın alınan kötü skorlara rağmen taraftar desteğini hiç kaybetmemişti. Tecrübeli hoca da sezon başında imzayı taraftarlar için attığını söyledi.
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