Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Altımı oydular

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon üst üste alınan kötü skorların ardından görevden alınmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan tecrübeli hoca yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu ve çok flaş ifadeler kullandı.
BAŞKANLA HİÇ SORUNUM YOK!
Yönetime kırgınlığını açık şekilde belli eden Sergen Yalçın, "Geçen sezonun sonunda 1.5 ay kimse beni aramadı. Ama ben sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Sporting Lizbon deplasmanında gidiyorlar ve orada Pinheiro ile görüşüyorlar" diye konuştu.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile arasında sorun olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu. Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var. Benim başkanla hiçbir sorunum yok" diye konuştu.