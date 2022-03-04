Fenerbahçeli Sosa'dan skandal olay! Gazetecileri görünce içki şişesini paltosuna saklamaya çalıştı

Fenerbahçe'de son dönemde bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Arjantinli yıldızın özel hayatı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.
Eşi ve ikiz çocuklarının annesi Carolina Alurralde ile 18 yıllık ilişkisi Aralık 2021 ayında biten Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Beyoğlu'nda bir otel çıkışı görüntülendi.
Sosa'nın alkol şişesini saklamaya çalışması ve yanında bulunan kadın arkadaşına yapılan uyarı dikkat çekti. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu görüntüler sonrasında Jose Sosa ile bir görüşme gerçekleştirmesi ve ceza vermesi bekleniyor. Sarı- Lacivertli Yönetimin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.