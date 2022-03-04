Euroleague'de kazanan Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında Akonuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi. Maça iyi başlayan Efes, ilk çeyreği 23-14, devreyi ise 41-25 önde tamamladı. F.Bahçe'nin kıpırdandığı 3. çeyrek sonrası son 10 dakikaya 59-48 Efes üstünlüğü ile geçildi. Son çeyrekte iyi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, bitime 39 saniye kala farkı 1 sayıya kadar indirdi. Ancak Efes son saniyelerde üst üste bulduğu basketlerle parkeden 84-79 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes Euroleague normal sezondaki 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 13. mağlubiyetini yaşadı. Sarı- Lacivertliler ayrıca üst üste 3. yenilgisini aldı.

ATAMAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Efes'in coachu Ergin Ataman, F.Bahçe galibiyetine rağmen öz eleşitiride bulundu. "Rakibimize dönüş şansı vermemeliydik" dedi.