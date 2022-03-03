Torrent Burak Elmas'ın yalanını ortaya çıkardı! "Guardiola dışında kimseye yardımcılık yapmam"





GERÇEĞİ AÇIKLADI

Oysa ki Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları ayırmadan önce yaptığı açıklamada, Torrent'le yardımcı antrenörlük için anlaştıklarını söylemişti. Ancak Torrent'in sözleri sonrası, yapılan görüşmenin direkt Terim'in yerine geçmesi için olduğu da gün yüzüne çıktı. Takımın durumu ve gelecek için önemli mesajlar da veren Torrent, "Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım. Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.