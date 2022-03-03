Torrent Burak Elmas'ın yalanını ortaya çıkardı! "Guardiola dışında kimseye yardımcılık yapmam"

Galatasaray teknik Direktörü Domenec Torrent, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı. İspanyol hoca, "Benim Pep Guardiola'dan önce de 15 yıllık bir antrenörlüğüm var, istediğim tek şey dünyanın en iyisinden öğrenmekti. Pep dışında herhangi birinin yanında yardımcı antrenörlük düşünmezdim zaten" ifadesini kullandı.
GERÇEĞİ AÇIKLADI
Oysa ki Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları ayırmadan önce yaptığı açıklamada, Torrent'le yardımcı antrenörlük için anlaştıklarını söylemişti. Ancak Torrent'in sözleri sonrası, yapılan görüşmenin direkt Terim'in yerine geçmesi için olduğu da gün yüzüne çıktı. Takımın durumu ve gelecek için önemli mesajlar da veren Torrent, "Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım. Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.
REKABETE GELMEDİM!
İspanyol hoca, "Galatasaray'ın çok büyük hocaları, çok büyük futbolcuları oldu ama kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Fatih Terim'in yerine atanmış olmak kolay değil. Ama ben buraya Terim'e karşı mücadele etmek ya da kendimi onunla karşılaştırmak için gelmedim. Takımı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için geldim" ifadesini kullandı.