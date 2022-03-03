Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi





İSTANBUL'UN BELALISI KAYSERİSPOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden ve tur atlayan Kayserispor, çeyrek finalde ise İstanbul'un bir başka büyük kulübü Beşiktaş'ı eledi. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da kupanın dışına iten Kayseri, büyük bir başarı elde etti. Kayserispor'un hocası Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı sonrası, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.