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    Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi

    6’da Gavranovic’in attığı gole Beşiktaş, 43’te Rosier ile yanıt verdi. 65’te Cardoso Kayseri’ye yarı final biletini getirdi. Son şampiyon Beşiktaş kupadan elendi.

    Her yerde hüsran

    Beşiktaş evinde Kayserispor'a 2-1 yenildi ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Adını yarı finale yazdıran Kayseri, Trabzonspor ile eşleşti. 6. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



    ROSİER MAÇA DENGE GETİRDİ
    32. dakikada Batshuayi'nin yakın mesafeden sert şutunu savunma blokladı. 43'te Atiba'nın çevirdiği topu Rosier sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderip skorda dengeyi sağladı.



    GHEZZAL BARAJA TAKILDI
    Batshuayi 49'da önce çektiği şutta savunmaya takıldı. 53'te ise çerçeveyi bulamadı. 56'da Ghezzal'ın şutu yandan auta çıktı. Ghezzal'ın 61'de kullandığı frikik ise baraja takıldı.



        CARDOSO YARI FİNALİ GETİRDİ
        65'te hızlı gelişen Kayseri atağında Carole'ün ortasında Cardoso topu ağlara yolladı: 1-2. 67'de Larin'in şutu kalecide kaldı. 77'de Güven'in sert şutu direği sıyırdı. Maç 2-1 sona erdi.



        TARAFTAR İSYAN ETTİ
        Beşiktaş'ın kupadan elenmesi sonrası taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara tepki gösterdi.



        ÖNCE KIZARDI SONRA ÇAĞRILDI
        Beşiktaşlı Welinton, 79. dakikada Gökhan ile girdiği ikili mücadelede bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyun alanından çıkan Welinton, hakemin pozisyonu VAR'dan izleyip kararını iptal etmesi sonrası sonrası ise yeniden sahaya çağrıldı.



            İSTANBUL'UN BELALISI KAYSERİSPOR
            Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden ve tur atlayan Kayserispor, çeyrek finalde ise İstanbul'un bir başka büyük kulübü Beşiktaş'ı eledi. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da kupanın dışına iten Kayseri, büyük bir başarı elde etti. Kayserispor'un hocası Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı sonrası, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.



            KARAVELİ: ÇOK ÜZGÜNÜM
            Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kayseri yenilgisi sonrası konuştu. Karaveli, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Söylenecek fazla bir şey yok. Daha farklı olmalıydı" dedi.

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            Haberler Spor Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi
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