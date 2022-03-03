Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi

Beşiktaş evinde Kayserispor'a 2-1 yenildi ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Adını yarı finale yazdıran Kayseri, Trabzonspor ile eşleşti. 6. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
ROSİER MAÇA DENGE GETİRDİ
32. dakikada Batshuayi'nin yakın mesafeden sert şutunu savunma blokladı. 43'te Atiba'nın çevirdiği topu Rosier sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderip skorda dengeyi sağladı.
GHEZZAL BARAJA TAKILDI
Batshuayi 49'da önce çektiği şutta savunmaya takıldı. 53'te ise çerçeveyi bulamadı. 56'da Ghezzal'ın şutu yandan auta çıktı. Ghezzal'ın 61'de kullandığı frikik ise baraja takıldı.