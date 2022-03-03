F.Bahçe'nin ısrarla istediği Löw'ün adı Manchester United da anılmaya başladı





MIYC KIŞ TROFESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi tüm hızıyla devam ediyor. 3. Ayak yarışları 5 – 6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve toplam 3 yarış yapılması planlanıyor. Yerli ve yabancı teknelerin katılacağı yarışa 30 civarında teknenin katılması tahmin ediliyor. Organizasyonun büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.



FIRTINA'DA KOVİD ŞOKU

Trabzonspor, bir oyuncusunun Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.



GALATASARAY'A ADA MÜJDESİ

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi... Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüp, resmi siteden -"Ada'let yerini buldu!" paylaşımı yaptı.



ASLAN İLK KEZ TAM KADRO!

Galatasaray bu sezon ilk kez tam kadro çalışma imkanı buldu... Genç oyunculardan Işık Kaan'ın da takıma dönmesiyle Sarı-Kırmızılılar ilk kez tam kadro olarak çalışma yaptı.



TUZLA DEPLASMANDA BOLUSPOR'U DEVİRDİ!

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta erteme maçında Tuzlaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Ezeh kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve Boluspor ile puanını eşitledi... 28. haftada Boluspor evinde Bursa'yı ağırlayacak. Tuzlaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.



CSKA MOSKOVA'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6. oyuncusunun da kulüpten ayrıldığını açıkladı. Son olarak İtalyan Daniel Hackett takımdan ayrıldı. Daha önce Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy CSKA Moskova'dan ayrılma kararı almıştı.

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