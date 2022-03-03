F.Bahçe'nin ısrarla istediği Löw'ün adı Manchester United da anılmaya başladı

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Joachim Löw için İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'in moralini bozan bir haber geldi. Ada basınında yer alan haberlerde teknik direktör Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United'in takımı Joachim Löw'e emanet etmek istediği yer aldı. Löw'ün adının İspanyol devi Real Madrid'in ardından Manchester United ile de anılması ise Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı. Uzun süredir Joachim Löw ile temasta olan Sarı- Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamın sezon ortasında bir takım almak istememesi sebebiyle tekliflerine net bir yanıt vermediğini ve gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.
UĞURCAN GİTMEYECEK!
Sezon başında Avrupa'dan gelen teklifleri 'Şampiyon olmadan gitmem' yanıtıyla reddeden milli kaleci, "Şampiyonlar Ligi'ne gidersekk alabilirim" mesajı verdi... Taraftarlar ise yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu. Maç sonu verdiği röportajda "İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyebilirim. Şampiyonluklar görebilirim" diyen Uğurcan, bu sözleriyle yeni sezonda da takımda kalacağının sinyalini verdi. Milli kalecinin yakın çevresine "İlk hedefim bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar ligine gidersek de Trabzonspor'dan ayrılmayabilirim" dediği belirlendi. Dortmund, Leipzig ve Sevilla oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Bordo-Mavili taraftarlar da Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmaması için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.
DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM!
Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, dün yaptığı açıklamada, "Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Daha da güçlü dönmek için kendimi maksimuma adayacağıma söz veriyorum! Ve bana sevgi ve cesaret mesajları gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.