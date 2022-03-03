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    F.Bahçe'nin ısrarla istediği Löw'ün adı Manchester United da anılmaya başladı

    F.Bahçe’nin teknik direktörlük görevine getirmek istediği Löw’ün adı R.Madrid’den sonra Manchester United ile da anılmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Löw’e M.United kancası

    Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Joachim Löw için İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'in moralini bozan bir haber geldi. Ada basınında yer alan haberlerde teknik direktör Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United'in takımı Joachim Löw'e emanet etmek istediği yer aldı. Löw'ün adının İspanyol devi Real Madrid'in ardından Manchester United ile de anılması ise Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı. Uzun süredir Joachim Löw ile temasta olan Sarı- Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamın sezon ortasında bir takım almak istememesi sebebiyle tekliflerine net bir yanıt vermediğini ve gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.



    UĞURCAN GİTMEYECEK!
    Sezon başında Avrupa'dan gelen teklifleri 'Şampiyon olmadan gitmem' yanıtıyla reddeden milli kaleci, "Şampiyonlar Ligi'ne gidersekk alabilirim" mesajı verdi... Taraftarlar ise yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu. Maç sonu verdiği röportajda "İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyebilirim. Şampiyonluklar görebilirim" diyen Uğurcan, bu sözleriyle yeni sezonda da takımda kalacağının sinyalini verdi. Milli kalecinin yakın çevresine "İlk hedefim bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar ligine gidersek de Trabzonspor'dan ayrılmayabilirim" dediği belirlendi. Dortmund, Leipzig ve Sevilla oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Bordo-Mavili taraftarlar da Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmaması için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.



    DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM!
    Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, dün yaptığı açıklamada, "Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Daha da güçlü dönmek için kendimi maksimuma adayacağıma söz veriyorum! Ve bana sevgi ve cesaret mesajları gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



        DÜNYA KASKETLİLER GÜNÜ!
        Trabzonspor, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini duyurdu. Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri yer aldı.



        DERBİ STARTI VERİLDİ
        Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından koşu ve top kapma çalışması yapıldı. İdman şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



        DİREKSİYONA FEGHOULİ GEÇİYOR
        Cicaldau'nun performansından memnun olmayan Torrent, Rize maçında son 10 dakika oyuna girip 2 asist yapan Feghouli'yi Konya'da 11'de oynatmayı düşünüyor. Üst üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor. Rize önündeki futboldan çok memnun olan teknik direktör Torrent'in 11'de ufak dokunuşlar yapacağı öğrenildi. Torrent'in Cicaldau'nun performansını yetersiz bulduğu ve Sofiane Feghouli'yi 11 monte edeceği belirlendi. Rize maçının son bölümünde oyuna giren Cezayirli yıldız 10 dakika içinde 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Forvet bölgesinde kararsız olan Torrent'in Gomis ve Mostafa Mohamed arasındaki tercihi maçtan kısa bir süre önce vereceği de gelen bilgiler arasında.

            Dünkü idmanda Inaki Pena'nın yaş günü kutlandı. Pena'ya pastasını Muslera yedirdi.



            YANIMDA ONU DA GÖTÜRECEĞIM!
            Arda Turan, Galatasaray idmanında çarpıcı ifadeler kullandı. Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan yıldız oyuncu, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim" dedi.



            SİVASSPOR YOLU YARILADI
            Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada Yatabare kaydetti. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Sivasspor'un rakibi Alanyaspor-Gaziantep FK eşleşmesinin galibi olacak. Alanya ile G.Antep arasında bugün saat 20.30'da başlayacak olan maç A Spor'dan yayınlanacak.



                KUPADA YARI FİNALE SON BİLET
                Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist bugün belli olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan Alanyaspor-Gaziantep FK maçının galibi, Demir Grup Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi olacak. Alanya ile Gaziantep arasında oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlancak.



                UKRAYNALI 2 FUTBOLCU SAVAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
                Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği ifade edildi.



                EUROLEAGUE'DE EFES F.BAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR
                THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe bugün saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligde Efes oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ise çıktığı 24 müsabakanın 12'sini kazanırken, 12'sinde yenildi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.



                    MIYC KIŞ TROFESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
                    Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi tüm hızıyla devam ediyor. 3. Ayak yarışları 5 – 6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve toplam 3 yarış yapılması planlanıyor. Yerli ve yabancı teknelerin katılacağı yarışa 30 civarında teknenin katılması tahmin ediliyor. Organizasyonun büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

                    FIRTINA'DA KOVİD ŞOKU
                    Trabzonspor, bir oyuncusunun Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

                    GALATASARAY'A ADA MÜJDESİ
                    Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi... Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüp, resmi siteden -"Ada'let yerini buldu!" paylaşımı yaptı.

                    ASLAN İLK KEZ TAM KADRO!
                    Galatasaray bu sezon ilk kez tam kadro çalışma imkanı buldu... Genç oyunculardan Işık Kaan'ın da takıma dönmesiyle Sarı-Kırmızılılar ilk kez tam kadro olarak çalışma yaptı.

                    TUZLA DEPLASMANDA BOLUSPOR'U DEVİRDİ!
                    Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta erteme maçında Tuzlaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Ezeh kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve Boluspor ile puanını eşitledi... 28. haftada Boluspor evinde Bursa'yı ağırlayacak. Tuzlaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

                    CSKA MOSKOVA'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
                    Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6. oyuncusunun da kulüpten ayrıldığını açıkladı. Son olarak İtalyan Daniel Hackett takımdan ayrıldı. Daha önce Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy CSKA Moskova'dan ayrılma kararı almıştı.

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                    Ankara’da yoğun kar!
                    Haberler Spor F.Bahçe'nin ısrarla istediği Löw'ün adı Manchester United da anılmaya başladı
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