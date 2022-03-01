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    • Spor
    • 01.03.2022 12:52
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    • 01.03.2022 12:52
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    Son dakika: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark! Fenerbahçe onunla güzel

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan ve üst üste 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kaleyi devralmasıyla ligde puan kaybı yaşamadı. Genç file bekçisi sakatlığı sürecinde kaleyi koruyan takım arkadaşı Berke'ye büyük fark attı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Altay’dan Berke’ye büyük fark!

    Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve puan cetvelinde 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın takıma dönüşü ile büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın kaleyi devraldığı son 3 maçta sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa engelerini kayıpsız atlatıp 3 maçta 9 puan topladı.

    Fenerbahçe'de bu 3 maçlık periyot öncesi sakatlığını atlatan ve kaleyi Berke Özer'den devralan Altay Bayındır performansıyla büyük bir fark yarattı. Genç file bekçisi Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole engel oldu.

    Altay Bayındır'ın dönüşü ile çıkışa geçen Sarı-Lacivertliler'de sezon genelinde genç file bekçisinin kaleyi koruduğu maçlarda alınan başarılı sonuçlar ise dikkatten kaçmadı.

        Fenerbahçe bu sezon ligde Altay'ın kaleyi koruduğu 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken bu karşılaşmalarda 28 puan topladı. Maç başına ise 2,15'lik bir puan ortalaması yakaladı.

        Altay'ın yokluğunda kaleyi koruyan Berke Özer ise Fenerbahçe'de bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Berke'nin kaleyi koruduğu maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1,07'de kaldı. Berke bu 14 maçın 1'inde sonradan oyuna dahil oldu.

        Altay Bayındır, böylelikle kendisinden sonra kaleyi devralan Berke Özer'e maç başına 1 puandan fazla bir fark atmış oldu. Ayrıca takımının yeniden üst sıralara yaklaşmasına imkan sağladı.
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