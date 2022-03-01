Son dakika: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark! Fenerbahçe onunla güzel

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve puan cetvelinde 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın takıma dönüşü ile büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertliler, Altay'ın kaleyi devraldığı son 3 maçta sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa engelerini kayıpsız atlatıp 3 maçta 9 puan topladı.
Fenerbahçe'de bu 3 maçlık periyot öncesi sakatlığını atlatan ve kaleyi Berke Özer'den devralan Altay Bayındır performansıyla büyük bir fark yarattı. Genç file bekçisi Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole engel oldu.
Altay Bayındır'ın dönüşü ile çıkışa geçen Sarı-Lacivertliler'de sezon genelinde genç file bekçisinin kaleyi koruduğu maçlarda alınan başarılı sonuçlar ise dikkatten kaçmadı.