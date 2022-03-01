Son dakika: Altay Bayındır'dan Berke Özer'e büyük fark! Fenerbahçe onunla güzel

Fenerbahçe'de bu 3 maçlık periyot öncesi sakatlığını atlatan ve kaleyi Berke Özer'den devralan Altay Bayındır performansıyla büyük bir fark yarattı. Genç file bekçisi Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole engel oldu.