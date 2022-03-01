



30 anahtar pas veren yıldız futbolcu bu alanda da 3. sırada bulunuyor. Bundan 2 yıl önce 3. Lig'de Erzincanspor formasını giyen ve kısa sürede Türk futbolunun en değerli isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun yakaladığı bu yükseliş, tüm genç yeteneklere örnek olacak cinsten.