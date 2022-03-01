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    • Spor
    • 01.03.2022 13:07
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    • 01.03.2022 13:07
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    Özel Haber I GalatasarayKerem Aktürkoğlu sezona damga vuruyor

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın bu sezon en istikrarlı ve en başarılı ismi olan Kerem AKtürkoğlu istatistiklerle farkını ortaya koyuyor. Süper Lig’de 26 maçta 6 gol ve 5 asistle 11 gole direkt katkıda bulunan genç yıldız, sol kanat oyuncuları dikkate alındığında kalitesini net bir şekilde gösteriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Kerem Aktürkoğlu sezona damga vuruyor

    294 ofansif ikili mücadeleye girerek bu alanda ligin zirvesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu, rakip alanda 19 top kazanarak da sol kanat oyuncuları arasında ligin en iyisi oldu.



    23 yaşındaki futbolcu 88 başarılı dripling yaparak ikinci sırada yer aldı. Kerem 111 başarılı atak aksiyonuyla da bu alanda zirve takipçisi konumunda.
    Milli futbolcu takımına sadece hücumda değil savunmada verdiği katkı ile de dikkatleri çekiyor. Kerem 257 defansif aksiyon ile sol kanat oyuncuları arasında 3. sırada yer aldı.



    30 anahtar pas veren yıldız futbolcu bu alanda da 3. sırada bulunuyor. Bundan 2 yıl önce 3. Lig'de Erzincanspor formasını giyen ve kısa sürede Türk futbolunun en değerli isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun yakaladığı bu yükseliş, tüm genç yeteneklere örnek olacak cinsten.
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