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    Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekor kırmaya çok yakın

    39 resmi maçta forma giyen genç yıldız sezon sonuna kadarki 13 maçta da oynarsa tarihe geçecek . Genç futbolcu, Servet Çetin’in rekorunu kırıp 1 sezonda en fazla maça çıkan Galatasaraylı olacak.

    Kerem rekor peşinde

    Kerem Aktürkoğlu bu sezon 9 gol ve 9 asistlik performansıyla tam 18 gole direkt katkıda bulundu. Galatasaray'ın oynadığı 40 resmi maçın 39'unda forma giyen ve sadece 1 karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Kerem müthiş bir istikrar da sergiliyor.



    11 LİG, 2 AVRUPA MAÇI VAR
    Eğer yıldız futbolcu bu istikrarını sezonun kalan kısmında da sürdürürse kulüp tarihine geçebilir. Şu anda Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Süper Lig'de 11 maçı kalmış durumda.



    TOPLAM SAYI 52'YE ÇIKACAK
    Ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona önünde 2 sınav daha verilecek. Kerem bu 13 maçta da forma giyerse toplamda 52 maçta oynamış olacak. Milli futbolcu bu durumda 1 sezonda Galatasaray formasıyla en çok karşılaşmaya çıkma rekorunu kırmayı başaracak. Şu anda rekor Servet Çetin'in elinde bulunuyor.



        REKOR SERVET ÇETİN'DE
        2007-2012 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Servet Çetin 2007-2008 sezonunda Sarı- Kırmızılı takımın oynadığı 52 maçın 51'inde görev yaparak tarihe geçmişti. Kerem Aktürkoğlu da kalan 13 maçta da forma giymesi durumunda 52 maça ulaşarak yeni rekorun sahibi olacak ve adını Galatasaray tarihine yazdıracak.

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