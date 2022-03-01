Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekor kırmaya çok yakın





TOPLAM SAYI 52'YE ÇIKACAK

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona önünde 2 sınav daha verilecek. Kerem bu 13 maçta da forma giyerse toplamda 52 maçta oynamış olacak. Milli futbolcu bu durumda 1 sezonda Galatasaray formasıyla en çok karşılaşmaya çıkma rekorunu kırmayı başaracak. Şu anda rekor Servet Çetin'in elinde bulunuyor.